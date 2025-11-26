Il Natale si avvicina e con esso la fatidica chiusura delle scuole: nel Lazio le date sono già fissate, uniformando inizio delle vacanze e rientro.

Il periodo delle feste natalizie è sempre più vicino e, anno dopo anno, porta con sé un momento fatidico: la data d’inizio delle vacanze di Natale (e della chiusura della scuola)! Nonostante qualche differenza tra scuole e calendari interni, la Regione Lazio ha indicato alcune date precise per la pausa di Natale nelle scuole del territorio, uniformando i giorni di chiusura e rientro.

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. In tutte le scuole della regione Lazio le vacanze di Natale inizieranno il 23 dicembre 2025, con sospensione delle lezioni fino al giorno dell’Epifania compreso. Gli studenti torneranno in classe mercoledì 7 gennaio 2026, primo giorno utile dopo le festività.

Altre regioni chiuderanno invece il 22 dicembre ma, nel Lazio, questo sarà l’ultimo giorno di lezione e concederà un rientro lineare dopo quasi due settimane di pausa. Il calendario ufficiale è parte delle disposizioni regionali e verrà applicato a tutte le scuole pubbliche e paritarie del territorio, dalla primaria alle superiori, salvo eventuali decisioni autonome degli istituti per esigenze locali.

Nel periodo precedente alle vacanze, un’ulteriore pausa breve è prevista per l’8 dicembre 2025, festa dell’Immacolata: dato che cade di lunedì, regalerà a chi frequenta scuole con settimana corta un ponte naturale dal 6 all’8 dicembre.

Come previsto dalla Regione Lazio, gli istituti possono adattare il loro calendario scolastico — purché rispettino i giorni minimi di lezione — per chiudere in occasione di ponti o festività locali. Per questo motivo alcune scuole romane potrebbero subire alcune piccole variazioni, motivo per cui è sempre consigliabile consultare il sito del proprio istituto e verificare eventuali comunicazioni interne.

