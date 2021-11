Italian Music Records lancia il cantautore romano Dario Cuomo: il nuovo singolo ‘Il tuo sapore’ disponibile su tutte le piattaforme digitali

Il 25 novembre esce "Il tuo sapore" il nuovo singolo di Dario Cuomo, artista del media group Italian Music Records

È uscito il 25 novembre 2021 Il tuo sapore, il nuovo singolo di Dario Cuomo, che su tutte le piattaforme digitale porta così la sua nuova ballad, parte del nuovo progetto di Italian Music Records.

Il 25 novembre 2021 è uscito Il tuo sapore, nuovo singolo dell’artista Dario Cuomo, parte della scuderia Italian Music Records del compositore Louis Siciliano. Photo Credits: Italian Music Records via HF4

“Il tuo sapore”: il nuovo singolo di Dario Cuomo

Italian Music Records è una nuova etichetta lanciata dal compositore italiano Louis Siciliano, giurato dei Grammy Awards. Il suo obiettivo è quello di unire le diverse forme del Made in Italy per promuovere la nuova musica italiana sia nel nostro Paese che all’estero. Dario Cuomo, nuovo artista del media group di Siciliano, arriva quindi su tutte le piattaforme digitali con Il tuo sapore, supportato dal brand luxury di calzature Michelle Morelli.

Nel brano, Dario Cuomo collabora con il chitarrista flamenco Alex D’Alessandro, in una ballad scanzonata ma dai tratti malinconici, in cui la nostalgica atmosfera generale si combina in un’armonia minimale, che evoca certe sere di fine estate.

Una ballad minimale, scanzonata ma dai tratti malinconici

Con Il tuo sapore, Dario Cuomo è al suo quarto singolo. Dal 2020, l’artista è intervenuto sulla scena musicale italiana con brani come Vence sempe ‘a sera, A piedi nudi e Quel che resta di te.

“Fin da quando ho iniziato a muovere i primi passi nel mondo della Musica – ha rivelato il cantautore – ho sempre avuto un unico, grande desiderio: condividere esperienze, emozioni, ricordi, intrecciare il mio vissuto, la mia storia, con quella di tantissime altre persone. Questo perché credo esista un filo conduttore che ci leghi, noi tutti: un filo fatto di passione, di amore, di sensibilità. Un filo che ci rende più vicini, meno soli”.

Photo Credits: Italian Music Records via HF4