Dao Chinese Restaurant propone il nuovo menu degustazione Sguardo al presente

Dao Chinese Restaurant propone il nuovo menu degustazione Sguardo al presente, otto piatti che raccontano la cucina cinese tra grandi classici e novità

Dao Chinese Restaurant propone il nuovo menu degustazione Sguardo al presente, otto piatti che raccontano la cucina cinese tra grandi classici e novità. “Dopo l’ottimo riscontro di “Sguardo al passato” ho deciso, insieme allo chef, di proporre un menu che esprimesse alla clientela la versatilità della cucina cinese” spiega Jianguo Shu, proprietario di Dao. E così lo chef Zhu Guangqiang ha dato vita a un menu che esprime la sua visione della cucina cinese di oggi. Un viaggio tra ricette tradizionali, rivisitazioni e nuove proposte.

Qiáo xiànzài 瞧现在 è un percorso gastronomico che inizia con gli Cha Sha Bao: due bao, il tipico panino cotto al vapore che viene proposto anche nella variante al nero di seppia, imbottito con carne di maiale. “Sguardo al presente” prosegue con la Zuppa del benessere: brodo di pollo con dadolata di cocco e prugne cinesi, un piatto considerato un vero elisir di bellezza.



Immancabile il Riso che lo chef propone nella versione saltata con anatra arrosto. Sfiziosi i Gamberi con litchi, un frutto molto diffuso in Cina che lo chef abbina ai gamberi saltati. È un omaggio alla tradizione di Pechino il Jing Jiang Rou Si, sfoglia ripiena di arista di maiale in salsa pechinese. A seguire, Tan Kao, ostrica al forno con salsa all’aglio e Verdure cinesi di stagione. Da non perdere il Dolce di soia, fagottini di sfoglia ripieni di crema di soia. Il costo del menu degustazione “Sguardo al presente” è di 50.00 euro. È consigliata la prenotazione al numero: 06 8719 7573



LE SPECIALITÀ DI DAO CHINESE RESTAURANT

Oltre al menu degustazione “Sguardo al passato” Dao ha una vasta offerta che spazia dai Dim Sum, gli stuzzicanti bocconcini cinesi dolci e salati da assaggiare nell’ora dell’aperitivo in abbinamento a una selezione di cocktail, alle tante proposte alla carta.



Cotti al vapore o fritti, serviti in cestini di bambù o piccoli piatti, i dim sum sono ripieni di carne, verdure e pesce. Dalla forma di antica moneta cinese gli Jaozi mentre più simili ai nostri ravioli sono i Wonton, ravioli preparati con una sfoglia sottile di farina, uova, acqua e sale, disponibili nella versione fritta e al vapore. Il tutto da abbinare al G(r)in Tonic un cocktail a base di gin, succo di lime, bitter al cetriolo, finocchio fresco e twist di cetriolo o al Sunset Mule con moutai, succo di lime, succo di fragola e ginger beer: due dei tanti drink presenti in carta. Per l’aperitivo Dao propone una formula ad hoc composta da un cocktail e quattro dim sum espressi dalla cucina (prezzo 15,00 euro) da degustare nel Dim Sum Bar, un’accogliente spazio arredato con tavoli in resina decorati a mano e raffinate sedute con cuscini in velluto e seta.



Frutto di un’attenta selezione di piatti è il menù à la carte che va dagli Spaghetti di Wang Zou, spaghetti di grano realizzati con verdure miste, germogli di soia e pancetta al Ma Po Tofu, il popolare piatto cinese della provincia del Sichuan, a base di tofu, macinato di manzo, peperoni e cipolle. E ancora il Riso di Yang Zou saltato con piselli, carote, uova, funghi cinesi, prosciutto e gamberi e il Yuxiang rou si, arista di maiale saltata in salsa piccante di Sichuan. La proposta dolce, oltre ai Bon Bon, punta a un classico dessert internazionale rivisitato: la Cheesecake al mango con succo di kumquat. Si accompagna il tutto con birre artigianali, distillati, etichette italiane e champagne.



Orario:

Aperti il martedì dalle 18:00 alle 23:00

Dal mercoledì alla domenica aperti dalle 12:00 alle 15:00 e dalle 18:00 alle 23:00

Chiuso il lunedì.



Contatti

Dao

Viale Jonio, 328/330 – 00141 Roma

tel. 06 8719 7573

www.daorestaurant.it