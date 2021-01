Dao Chinese Restaurant lancia menù di carne e di pesce dedicati al weekend

A partire da sabato 23 gennaio, Dao Chinese Restaurant lancia gli Zhōumò Menu 周末, due menù di carne e di pesce composti da quattro portate. Ogni sabato e domenica a pranzo in modalità solo take away, e il sabato e la domenica a cena anche in versione delivery, sarà possibile ordinare i due nuovi menù preparati dallo chef Zhu Guangqiang.

Il menu di carne è composto da Ravioli misti di carne, Involtini di carne e verdure, Riso alla cantonese e “Yuxiang Rou Si”, l’arista di maiale saltata in salsa piccante di Sichuan (prezzo: 25 euro). Il menu di pesce è composto da Ravioli misti di pesce, Involtini ripieni con alghe, salmone e zucchine, Riso con gamberi e zucchine e Fiamma di gamberi piccanti con arachidi e spezie (prezzo: 29 euro).

Durante la settimana è comunque possibile ordinare anche tutti gli altri piatti del menù, oltre che il Menù Ravioli Misti che comprende 22 Ravioli e il Riso di Yang Zou (prezzo: 22 euro) e il menù degustazione “Sguardo al passato” che esplora i piatti della tradizione cinese. Il menu completo è disponibile sul sito www.daorestaurant.it

TAKE AWAY

Dal martedì alla domenica dalle 18.00 alle 21.00 e il sabato e la domenica a pranzo dalle 12:00 alle 15:00.

DELIVERY

Dal martedì alla domenica dalle 18.00 alle 21.00. Consegna a domicilio entro un raggio di 5 km dal ristorante (Costo della consegna 5 euro. Consegna gratuita per ordini superiori a 70 euro). Per ordinare occorre chiamare il numero: 06.87197573

Orario:

Asporto e delivery dal martedì alla domenica dalle 18.00 alle 21.00

Asporto sabato e domenica dalle 12:00 alle 15:00

Contatti

Dao

Viale Jonio, 328/330 – 00141 Roma

tel. 06 8719 7573

www.daorestaurant.it

Facebook: daochineserestaurant

Instragram: daoroma