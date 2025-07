Dopo il successo della prima sede in Piazza Bologna, DAO Bistrot inaugura la sua seconda sede a Roma, in Viale Jonio, consolidando la sua visione di una cucina cinese autentica, accessibile e moderna. Un nuovo indirizzo imperdibile per chi cerca sapori orientali raffinati in un ambiente accogliente e di design.

Il nuovo bistrot nasce dove un tempo sorgeva DAO Restaurant, ora trasferitosi in via Sardegna 19, e rappresenta un perfetto equilibrio tra memoria e contemporaneità. L’intervento architettonico, curato dallo studio Zeki Studio con la direzione artistica di Emanuela Di Cristino, ha rigenerato gli spazi esistenti senza snaturarli. Colori eleganti come il viola, il rosa e l’ottanio, accenti in ottone spazzolato e luci soffuse compongono un’atmosfera sofisticata ma informale, ideale per un pubblico giovane, curioso e attento alla qualità.

La nuova sede si distingue per i suoi spazi più ampi e modulari: 110 coperti nella sala principale con tavoli rotondi per favorire la convivialità, due salette privé da 10-12 posti perfette per incontri più intimi, e una zona lounge dedicata all’attesa o all’aperitivo.

Una cucina autentica, ricca e creativa

La proposta gastronomica del nuovo DAO Bistrot è un vero viaggio nei sapori della Cina, firmato dallo chef Yang Zhen Chun, originario di Xiamen (provincia del Fujian). Con oltre vent’anni di esperienza in Cina e in Italia, lo chef porta in tavola una cucina che rispetta le tradizioni regionali, senza rinunciare a un tocco personale e innovativo.

Il menù spazia da sfiziosi antipasti come gli involtini Thai, le verdure fritte Zha Shu Cai e il famoso Rou Jia Mo, panino cinese farcito al maiale, fino a un’ampia selezione di ravioli: dai classici Cha Sha Bao e Sheng Jian Bao, ai più originali come quelli al nero di seppia (Hei Jiao), al tartufo (Ji Rou Jiao) o al finocchio e zenzero (Xian Hui Xiang Jiao).

I primi caldi includono zuppe tradizionali e noodles in brodo, mentre i piatti saltati spaziano dal riso con maiale speziato (Cha Sha Chao Fan), ai profumati Nian Gao (gnocchi di riso), fino al gustoso pollo Gong Bao, l’anatra alla Sichuan e il branzino Duo Jiao al vapore.

Ampio spazio anche per le proposte vegetariane e contorni saporiti come le melanzane piccanti, mentre i dessert chiudono in dolcezza l’esperienza: dal budino al litchi, alle frittelle cinesi alla banana (Xiang Jiao Bing), fino al gelato artigianale della gelateria Come il Latte.

Un nuovo punto di riferimento

“Con il nuovo DAO Bistrot aggiungiamo un altro tassello nell’offerta ristorativa targata DAO: stessa qualità e rispetto della tradizione cinese, ma con una proposta più accessibile, attuale e dinamica”, racconta il proprietario Jianguo Shu.

La nuova apertura segna quindi un’evoluzione importante per il brand DAO, sempre più orientato verso un’idea di ristorazione conviviale, moderna e rispettosa delle radici. Una nuova destinazione per gli amanti della cucina cinese autentica, immersi in un ambiente dal design ricercato e accogliente.

📍 DAO Bistrot – Viale Jonio, Roma



Orario

Aperto dal martedì alla domenica dalle 12:00 alle 15:00 e dalle 19:00 alle 23:00

Chiusi il lunedì



Photo credits: @Flavia Fiengo