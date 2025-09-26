Un menu degustazione dedicato alla luna, tra piatti tradizionali e sapori autentici della cucina cinese.

Il 6 ottobre, quando la luna brillerà più luminosa nel cielo, il DAO Bistrot Jonio celebra la Festa di Metà Autunno (Zhōngqiūjié, 中秋节) con un menu speciale disponibile esclusivamente dal 7 al 12 ottobre.

La Festa di Metà Autunno (Zhongqiūjié) si celebra nel quindicesimo giorno dell’ottavo mese del calendario lunare cinese ed è una delle feste più importanti in Cina, incentrata sulla riunione familiare e sulla celebrazione della luna piena. Il nome stesso, “Zhongqiūjié”, significa letteralmente “Festa di Mezzo Autunno

Una ricorrenza che affonda le sue radici nella dinastia Song (960–1279) e che, ancora oggi, in Cina rappresenta la seconda festività più importante dopo il Capodanno: un momento dedicato alla famiglia, alla convivialità e all’armonia, con la luna piena come simbolo di riunione e buon auspicio per il raccolto.

Il DAO Bistrot Jonio ha scelto di reinterpretare questa poetica tradizione trasformandola in un’occasione per condividere la cucina autentica cinese in un’atmosfera accogliente e contemporanea.

Il menu della Festa di Metà Autunno

Lo Chef Yang Zhen Chun, originario di Xiamen (Fujian, Cina), firma un percorso di degustazione che racconta la ricchezza e la varietà della cucina del suo Paese.

Tra le proposte:

Xian Shui Jiao, ravioli di riso fritti ripieni di maiale, erba cipollina, funghi e rapa cinese.

U Bobing, involtini con carne di maiale, verdure saltate e tofu.

Nian Gao, gnocchi di riso saltati con carote, funghi e maiale marinato.

Spaghetti di Xiamen con funghi cinesi, carote, verza e piselli dolci.

Xian Dan Huang Xia, gamberi croccanti saltati con tuorlo marinato.

Manzo Xiang Wei, saltato con peperoncini fermentati del Sichuan e prezzemolo cinese.

A concludere il percorso non potevano mancare i Mooncake (Yue Bing), i dolcetti tradizionali ripieni di sesamo, tè verde, cioccolato e vaniglia.

Il menu degustazione sarà disponibile al prezzo di 30 euro a persona (bevande escluse).

DAO Bistrot Jonio: tra memoria e contemporaneità

Aperto da luglio in Viale Jonio 328/330, il nuovo DAO Bistrot rappresenta una tappa importante nell’evoluzione del marchio. Nato dal recupero dello storico locale che ha ospitato il DAO Restaurant (ora trasferito in via Sardegna 19), il bistrot unisce la qualità e l’autenticità della cucina cinese a un format più accessibile, dinamico e conviviale.

Orari di apertura: dal martedì alla domenica, 12:00–15:00 e 19:00–23:00. Chiuso il lunedì.

📍 DAO Chinese Bistrot – Viale Jonio, 328/330 – Roma

☎️ 06 87197573

📸 Photo credits: @Flavia Fiengo