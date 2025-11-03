Dopo i successi registrati nel Nord Italia, lo spettacolo “Dante, l’uomo dietro il poeta”, ideato e diretto da Marco Arbau e prodotto dall’Associazione Culturale Liberarte, approda a Rieti per una tappa che unisce arte, formazione e partecipazione comunitaria.

L’appuntamento è per lunedì 11 novembre alle ore 9.00 presso l’Auditorium Varrone, dove studenti e cittadini potranno assistere a una messinscena che propone un ritratto inedito e profondamente umano del Sommo Poeta.

Attraverso un intreccio di recitazione, danza e musiche originali, lo spettacolo conduce il pubblico in un viaggio emotivo alla scoperta dell’uomo Dante, oltre il mito letterario.

La tappa reatina fa parte di un tour nazionale che tocca anche Torino, Pinerolo, Brescia e Milano, con l’obiettivo di portare il linguaggio teatrale a dialogare con le scuole e con le comunità locali, promuovendo un approccio accessibile e coinvolgente alla grande cultura italiana.

Una rete virtuosa tra scuola e cultura

L’iniziativa è frutto della collaborazione tra Liberarte, il Liceo Classico Marco Terenzio Varrone, il centro culturale CentoXCentro e l’Auditorium Varrone, con la partecipazione dei giovani danzatori del percorso E-Motional Training Pro, sviluppato da Liberarte in collaborazione con Dance Project di Giorgia Gabriele.

“Questo progetto è la prova che quando arte, scuola e territorio si incontrano, si crea un valore reale per i ragazzi e per la comunità – spiega Marco Arbau, regista e presidente di Liberarte –. Non si tratta solo di portare uno spettacolo, ma di costruire insieme un’esperienza di crescita, artistica e umana.”

Sul palco, accanto agli attori Jacopo Siccardi, Beatrice Frattini ed Emanuele Franco, saliranno anche i giovani danzatori del progetto E-Motional Training Pro, confermando la missione di Liberarte: offrire ai ragazzi opportunità concrete di formazione e palcoscenico.

La collaborazione con il Liceo Classico Varrone è stata resa possibile grazie alla disponibilità della Dirigente Scolastica Paola Testa, che interverrà anche alla conferenza stampa di presentazione, e al contributo della Prof.ssa Alessandra Orsini, referente del progetto e promotrice dell’iniziativa all’interno dell’istituto.

Fondamentale anche il sostegno di Simona Santoro, responsabile dell’Auditorium Varrone, e di Enrico Giannacco e Ilaria Grillo di CentoXCentro, che hanno accolto con entusiasmo l’idea come esempio di rete culturale cittadina.

Conferenza stampa e aperitivo di presentazione

Lo spettacolo sarà preceduto da una conferenza stampa di presentazione, in programma domenica 10 novembre alle ore 19:00 presso CentoXCentro (Piazza San Rufo, Rieti).

L’ingresso sarà possibile dalle ore 18:30 e l’evento si concluderà con un aperitivo conviviale alle 19:30, un momento di incontro tra artisti, docenti, studenti e cittadini per condividere il valore di un progetto che mette al centro la cultura come esperienza viva e partecipata.