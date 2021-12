Danilo Bucchi, anteprima assoluta della mostra Blu per Visionarea Art Space – Auditorium Conciliazione

Il 18 gennaio all’Auditorium della Conciliazione sarà inaugurata in anteprima assoluta la mostra ‘Blu’ di Danilo Bucchi, per Visionarea Art Space.

Visionarea Art Space presenta una mostra in anteprima assoluta presso l’Auditorium della Conciliazione: Blu di Danilo Bucchi, a cura di Gianluca Marziani. La mostra inaugura il nuovo ciclo dell’artista romano inserito nella collezione permanente della Galleria Nazionale D’Arte Moderna e Contemporanea di Roma.

‘Blu’, la nuova mostra di Danilo Bucchi, arriva all’Auditorium della Conciliazione grazie a Visionarea Art Space, inaugurando un nuovo ciclo dell’artista romano. Photo Credits: Andrea Boccalini, Visionarea via HF4

Alla Conciliazione arriva ‘Blu’, la nuova mostra di Danilo Bucchi

Dal 18 gennaio al 3 aprile 2022 l’universo liquido di Danilo Bucchi inaugura il nuovo anno di Visionarea Art Space. La sua mostra Blu, è dedicata al rapporto speciale dell’artista con la città di Roma, alla quale ha voluto fare un meraviglioso regalo, ad ingresso gratuito (ma prenotazione obbligatoria sul sito di Visionarea).

L’anteprima assoluta della mostra aprirà le porte martedì 18 gennaio 2022 alle ore 18.00. Saranno esposte 14 nuove e inedite tele di grande formato, un insieme di visioni di un artista romano considerato tra i più acclamati contemporanei.

Il Blu liquido dell’artista, che esplode tra acqua e cielo

Il colore Blu, che dà il titolo alla mostra di Danilo Bucchi, è scelto in quanto colore dalla grande caratura simbolica, che esplode e si incide su fondali di color bianco netto. Un mondo dalle valenze liquide, un’astrazione che si muove tra acqua e cielo, alchimie minerali di luminosi moti instabili.

“Danilo Bucchi si conferma un magnetico unicum nell’attuale panorama pittorico – spiega il curatore della mostra, Gianluca Marziani – La sua identità iconografica lo colloca in un territorio limbico che ibrida la figurazione nel suo opposto e viceversa. Non esiste una lettura diretta e univoca del suo universo liquido, semmai ci si muove per slittamenti e somiglianze, dentro un contesto semantico che si identifica nel proprio stilema estetico, esaltando un processo autoreferenziale che è da sempre lo scopo ultimo della grande pittura, ovvero, la creazione di un proprio mondo che si dispieghi nei codici esegetici di uno sguardo divinatorio”.

Tutte le informazioni sulla mostra

“Blu” di Danilo Bucchi, mostra a cura di Gianluca Marziani

Durata: 19 Gennaio / 3 Aprile 2022

Opening: martedì 18 gennaio 2022 dalle 18:00

Luogo: VISIONAREA Art Space – Auditorium della Conciliazione

Indirizzo: Piazza Pia 1 – 00196 Roma

Mail: info@visionarea.org

Web Site: www.visionarea.org

Ingresso Gratuito – PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

Photo Credits: Andrea Boccalini, Visionarea via HF4