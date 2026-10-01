Domenica 4 ottobre 2026, dalle ore 18, la Fornace del Canova ospita l’ultima tappa di Dancescreen in the Land – Respiro al centro, progetto dedicato alla danza contemporanea che, dopo gli appuntamenti di agosto a Bracciano e di settembre sull’Appia Antica, chiude il suo percorso con una serata affidata ad ARB Dance Company e MP3 Dance Project.

Un appuntamento che mette al centro il corpo, il movimento e la capacità della danza di raccontare ciò che spesso le parole non riescono a esprimere, all’interno di uno spazio dal forte carattere storico e artistico.

Street Tale, quando la danza racconta una storia attraverso il corpo

Ad aprire la serata, alle ore 18, sarà Street Tale di ARB Dance Company, con la coreografia di Marco Munno.

Lo spettacolo nasce dall’incontro tra corpi, emozioni e movimento. Ogni gesto e ogni passo diventano frammenti di una storia che può cambiare direzione, mentre oggetti quotidiani e apparentemente semplici – un corpo, una giacca, un bicchiere – si trasformano in strumenti attraverso cui esplorare libertà, immaginazione e pensiero.

La danza diventa così un linguaggio capace di costruire una narrazione senza affidarsi necessariamente alle parole, lasciando che siano i movimenti e le relazioni tra i danzatori a suggerire significati e possibili interpretazioni.

The Dream di Michele Pogliani

La seconda parte della serata sarà dedicata a The Dream di MP3 Dance Project, in programma alle 18.30 e alle 19.

La coreografia è firmata da Michele Pogliani ed è interpretata da Agnese Trippa e Nicolò Troiano, con musiche di Maurizio Bergmann e costumi di Tiziana Barbaranelli.

Figura di rilievo della danza contemporanea italiana e internazionale, Pogliani ha iniziato la sua formazione al Centro Professionale di Danza Contemporanea di Roma, studiando con Elsa Piperno e Joseph Fontano. Nel 1984 si è trasferito a New York, dove ha lavorato per dodici anni con importanti compagnie, tra cui la Lucinda Childs Dance Company. Nello stesso periodo ha preso parte anche al tour mondiale di Einstein on the Beach, l’opera di Robert Wilson e Philip Glass.

Nel corso della sua carriera ha ricevuto, tra gli altri, il Premio Danza&Danza nel 1998, il Premio Positano alla carriera nel 2001 e il Premio Anita Bucchi nel 2005.

Tra i suoi progetti figurano AMBIGUITY 7.0 e MP3 Project, fino alla nascita, nel 2021, della MP3 Dance Company, con cui ha sviluppato spettacoli e collaborazioni, anche con Lucinda Childs. Negli ultimi anni ha proseguito la sua attività come coreografo, regista e direttore artistico, firmando lavori come Schrödinger had a cat named Milton e partecipando nel 2024 alla produzione Glass With Silence.

L’appuntamento alla Fornace del Canova

La serata del 4 ottobre rappresenta dunque la terza e ultima tappa di Dancescreen in the Land – Respiro al centro 2026, dopo gli appuntamenti che hanno portato la danza contemporanea in luoghi diversi del territorio.

Alla Fornace del Canova, Street Tale e The Dream propongono due momenti differenti ma accomunati dalla centralità del corpo e del movimento: da una parte una narrazione costruita attraverso gesti e oggetti quotidiani, dall’altra la ricerca coreografica di Michele Pogliani.



Dancescreen in the Land – Respiro al centro

Domenica 4 ottobre 2026

Dalle ore 18

Fornace del Canova

In programma Street Tale di ARB Dance Company e The Dream di MP3 Dance Project.





Info:

Fornace del Canova

Via del Canova, 22 – 00186 Roma