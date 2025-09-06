Da San Pietro al Gianicolo, passando per Villa Medici e i giardini di Villa Borghese: questo è lo skyline che incornicia Settimo Roman Cuisine & Terrace, il rooftop del Sofitel Roma Villa Borghese. Qui, la sera di giovedì 11 settembre, le luci della città lasceranno spazio a una sinfonia di sapori: il ristorante si trasformerà in un vero e proprio auditorium gastronomico.

Due chef, una terra comune

Protagonisti della serata inaugurale saranno Roberto Lepre, executive chef dell’HABITA79 Pompeii MGallery Collection, e Giuseppe D’Alessio, executive chef del Sofitel Roma. Entrambi campani, i due cuochi intrecceranno tecnica e creatività per raccontare attraverso i loro piatti la cultura mediterranea, sospesa tra tradizione e contemporaneità.

Un incontro simbolico tra due città – Pompei e Roma – e due strutture alberghiere iconiche, unite dal rispetto per la sostenibilità e dal legame con l’arte: il Sofitel Roma Villa Borghese, già insignito della certificazione Green Key, e l’HABITA79 Pompeii, in attesa di ottenerla.

Una dieci giorni di Mediterraneo a Roma

La cena dell’11 settembre inaugurerà “Dialoghi di Gusto”, un percorso gastronomico che fino al 20 settembre trasformerà il rooftop del Sofitel in un salotto mediterraneo nel cuore di Roma.

Dalle colazioni con babà senza alcol e haute croissanterie al limone, ai pranzi arricchiti dai piatti del menu speciale, fino alle cene orchestrate dai due chef, ogni momento diventerà parte di un racconto corale tra Roma e la Campania, tra il respiro del Vesuvio e la dolcezza di Villa Borghese.

Il menu della serata

Il percorso in sette portate è un viaggio sensoriale che unisce mare, terra e suggestioni mediterranee.

Apertura di mare con Zeppolina alla lattuga di mare, tartare di gambero rosso e gel di pompelmo grigliato; Carpaccio di baccalà alla “Belladonna”; Fiore di zucca ripieno di ricotta di bufala e caviale.

con Zeppolina alla lattuga di mare, tartare di gambero rosso e gel di pompelmo grigliato; Carpaccio di baccalà alla “Belladonna”; Fiore di zucca ripieno di ricotta di bufala e caviale. Secondi piatti di mare e orto : Cernia marinata con guacamole di fagiolini e pesca al sakè; Linguina di Gragnano IGP con ricci di mare e sfusato amalfitano nero; Gnocchi di patate viola con zucchine romanesche e fonduta di pecorino.

: Cernia marinata con guacamole di fagiolini e pesca al sakè; Linguina di Gragnano IGP con ricci di mare e sfusato amalfitano nero; Gnocchi di patate viola con zucchine romanesche e fonduta di pecorino. Il secondo di terra : Vitello al modo saltimbocca con prosciutto di Bassiano, porcino grigliato e salsa al foie gras.

: Vitello al modo saltimbocca con prosciutto di Bassiano, porcino grigliato e salsa al foie gras. Dolci finali: pre-dessert lampone, yuzu e cioccolato bianco; Mousse di ricotta di pecora con streusel di mandorle e sorbetto ai fichi; piccola pasticceria tra tradizione campana e francese.

Info utili