Da giugno a dicembre, Ostia si trasforma in un palcoscenico diffuso tra siti archeologici, pinete e leggende sommerse

47 eventi, 18 itinerari e oltre 2000 anni di storia: da giugno a dicembre 2025, Ostia si racconta in tutte le sue forme con Dal mare fino al mare – A mari usque ad mare, il nuovo progetto ideato da Valdrada Teatro con il sostegno di Roma Capitale e Municipio Roma X, vincitore dell’Avviso Pubblico Artes et Iubilaeum – 2025. Un lungo viaggio artistico e immersivo tra paesaggi naturali, siti archeologici e luoghi poco noti, che trasforma Ostia in un museo a cielo aperto e palcoscenico urbano.

Il programma, completamente gratuito su prenotazione, si snoda tra Parco di Ostia Antica, Pineta di Castel Fusano, Borghetto dei Pescatori, Dragona, l’Idroscalo, con incursioni artistiche anche in luoghi normalmente chiusi al pubblico come la Chiesa di Sant’Ercolano, la Casa di Diana e l’Insula del Soffitto Dipinto.

Ostia come crocevia di storie, Dal mare fino al mare

Il progetto, ispirato a un salmo attribuito a Salomone, punta a riscoprire Ostia come crocevia di storie, culture e civiltà, con un approccio partecipativo e contemporaneo: performance teatrali site-specific, musica dal vivo, passeggiate guidate, esperienze immersive e visite emozionali animate da artisti, performer, musicisti e studiosi.

Tra gli appuntamenti da non perdere:

La Pineta Oscura (28 e 29 giugno): una passeggiata performativa tra leggende, ombre e misteri nella Pineta di Castel Fusano.

(28 e 29 giugno): una passeggiata performativa tra leggende, ombre e misteri nella Pineta di Castel Fusano. La vita quotidiana a Ostia Antica (19-20 luglio): viaggio teatrale tra affreschi, domus e antiche voci della città romana.

(19-20 luglio): viaggio teatrale tra affreschi, domus e antiche voci della città romana. Ostia Antica e il suo fiume (26 luglio): racconto tra memoria rurale e canto popolare.

(26 luglio): racconto tra memoria rurale e canto popolare. Uccelli – Archeologia Naturale #33 (27 luglio): cammino silenzioso e sensoriale nel Parco del Drago.

(27 luglio): cammino silenzioso e sensoriale nel Parco del Drago. CinelAnd e La fondazione di Ostia Lido : due eventi dedicati alla storia moderna del territorio, tra videomapping e memoria urbana.

e : due eventi dedicati alla storia moderna del territorio, tra videomapping e memoria urbana. Ostia sotto il mare (14 e 28 dicembre): un’esperienza in 6D tra performance e visori multimediali, dedicata alle Secche di Tor Paterno.

Dal mare fino al mare è anche una rara occasione per scoprire luoghi normalmente inaccessibili con occhi nuovi, tra cultura, storia e paesaggi unici. Il tutto in un’ottica di turismo sostenibile e accessibile, dove ogni itinerario è anche un viaggio interiore.

Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito con prenotazione all’indirizzo: damareamare25@gmail.com