In zona Marconi, nel cuore pulsante di Roma, apre le porte “Iolanda Vino e Cucina”, il primo ristorante di Luca Salatino, volto noto del piccolo schermo ma, soprattutto, chef appassionato e determinato. Dopo aver conquistato il pubblico di Uomini e Donne e del Grande Fratello VIP 2022, Luca torna alla sua vera prima passione: la cucina.

Dietro i fornelli e nel cuore del progetto, Salatino racconta la sua storia fatta di sapori, ricordi e desiderio di autenticità. Il nome del ristorante è un omaggio affettuoso alla nonna Iolanda, simbolo dei pranzi domenicali in famiglia, momento sacro e conviviale che oggi rivive nel nuovo locale romano.

“Aprire un ristorante è stata una necessità, un bisogno profondo di creare qualcosa che mi rappresentasse davvero”, racconta lo chef. “Volevo un luogo che profumasse di casa, di memoria, ma con un tocco personale e moderno.”

Un menù tra tradizione e innovazione

La cucina di Iolanda Vino e Cucina è “sincera”, come ama definirla Luca. Il menù racconta un perfetto equilibrio tra piatti della tradizione romana, grandi classici rivisitati e note creative. Gli ingredienti sono selezionati con cura, privilegiando filiere corte e produttori locali: il Pastificio Lagano di Pomezia per la pasta, la storica Pescheria Galluzzi per il pescato, e molte altre eccellenze del Lazio.

Tra gli antipasti troviamo vere chicche come:

Panzanella alla romana

Polpette con pane, limone e pecorino

Tartare di manzo con fichi, caprino e maionese

Zucchine ripiene alla menta

Parmigiana classica

I primi piatti rendono omaggio alla romanità con:

Carbonara (il piatto del cuore dello chef)

(il piatto del cuore dello chef) Tortelli alla pappa al pomodoro con fonduta di bufala

Pappardelle al ragù bianco

Fregola con ragù di polpo, limone e basilico

Linguine alla Nerano

Tra i secondi, impossibile non citare:

Saltimbocca alla romana in versione polpetta

Coscia di pollo alla cacciatora con erbe di campo

Guancia di maiale con zucchine e albicocche

Pescato del giorno con gazpacho di peperoni e fragole

Per i dolci, si chiude in bellezza con:

Torta della nonna

Tartelletta lime curd

Ricotta e amarene

Tiramisù

Semifreddo pistacchio e ricotta

Un’atmosfera calda e familiare

Il locale è piccolo e accogliente: 32 coperti distribuiti in una sala intima da 40 mq, tra colori pastello, legno e arredi semplici, pensati per far sentire gli ospiti come a casa. Un ambiente senza fronzoli, dove si respira calore e genuinità.

“Quando si cucina e quando si mangia, non si discute”, è il mantra di Salatino. “La tavola è condivisione, rispetto e piacere. È il momento in cui si sta bene insieme.”

Vini naturali e biologici per un’esperienza completa

La carta dei vini è studiata per valorizzare i piatti: tutte etichette naturali e biologiche, selezionate per accompagnare le portate e rafforzare il legame con il territorio.

Info e contatti

📍 Iolanda Vino e Cucina

Via Oderisi da Gubbio, 239 – 00149 Roma

📞 +39 377 39 37 977

📧 iolandavinoecucina@gmail.com

📱 Instagram: @iolanda_vinoecucina

📘 Facebook: Iolanda Vino e Cucina

🕰 Orari di apertura:

Lunedì – Sabato:

🕧 12:30 – 15:00

🌙 19:30 – 23:30

Chiuso la domenica