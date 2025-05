I possessori del biglietto il d’ingresso della Galleria Borghese potranno accedere con sconto alla Galleria Nazionale nella stessa giornata, partecipare a un seminario tematico e assistere a una proiezione del documentario “Canova” del 2018 presso la Casa del Cinema il 28 maggio 2025. Un’occasione unica per esplorare l’arte dello scultore attraverso capolavori come la “Paolina Borghese” e l'”Ercole e Lica”, unendo visione diretta, approfondimento critico e racconto cinematografico.

Roma si prepara a celebrare uno dei suoi figli adottivi più illustri, il genio scultoreo di Antonio Canova, attraverso una nuova e significativa collaborazione tra due delle sue istituzioni museali più prestigiose: la Galleria Borghese e la Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea. Questa sinergia, denominata emblematicamente “Da Canova a Canova”, propone al pubblico un’opportunità esclusiva per immergersi a fondo nell’universo del grande maestro del Neoclassicismo, creando un percorso culturale ideale che attraversa il magnifico Parco di Villa Borghese.

L’iniziativa è pensata per offrire una fruizione culturale completa e multidimensionale. Per tutti i possessori di un biglietto d’ingresso alla Galleria Borghese, sarà possibile accedere alla Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea con un biglietto ridotto al costo di 10 euro, a condizione che la visita avvenga nella stessa giornata. Questo incentivo mira a incoraggiare i visitatori a esplorare il legame tra le opere canoviane presenti in entrambi i musei.

Ma il progetto “Da Canova a Canova” va oltre la semplice agevolazione d’ingresso. Sono previsti eventi di approfondimento che arricchiranno l’esperienza dei partecipanti. Un seminario dedicato all’arte figurativa conservata presso le due istituzioni verrà organizzato in una data ancora da definirsi, offrendo spunti critici e analisi da parte di esperti del settore. Inoltre, è in programma una proiezione speciale del documentario “Canova” del 2018, diretto da Francesco Invernizzi e arricchito dai contributi di Vittorio Sgarbi e Mario Guderzo. L’appuntamento è fissato per il 28 maggio 2025 alle ore 18:00 presso la suggestiva cornice della Casa del Cinema, un’occasione per ammirare la vita e l’opera di Canova attraverso il linguaggio cinematografico.

Questa collaborazione permette ai visitatori di scoprire Canova non solo attraverso la visione diretta delle sue opere maestose, ma anche tramite il dialogo con esperti e un racconto immersivo che ne esplora la genialità.

I Capolavori di Canova nei Due Musei:

Alla Galleria Borghese, il pubblico ha l’opportunità di ammirare uno dei massimi capolavori dello scultore: la celeberrima “Paolina Borghese come Venere Vincitrice” (1805-1808). Commissionata dal principe Camillo Borghese nel 1804 e completata nel 1808, questa scultura celebra la bellezza ideale della nobildonna Paolina Bonaparte, immortalata in una posa sensuale e al tempo stesso solenne, ispirata all’iconografia classica di Venere. L’opera è un esempio straordinario della capacità di Canova di infondere vita nel marmo, grazie a un’eccezionale resa delle superfici e dei dettagli, dall’incarnato levigato al morbido drappeggio che avvolge il corpo della principessa.

Dall’altra parte del Parco di Villa Borghese, la Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea custodisce un’altra opera fondamentale di Canova, il monumentale gruppo scultoreo “Ercole e Lica” (1795-1815). Qui, la potenza del mito si traduce in una composizione di straordinario dinamismo e drammaticità. Si tratta della prima delle statue colossali eseguite da Antonio Canova, un’opera che testimonia la sua maestria nel rappresentare la forza e la tensione emotiva attraverso il marmo.

Con l’iniziativa “Da Canova a Canova”, Roma offre un percorso culturale arricchito, invitando residenti e turisti a un viaggio tra arte, storia e bellezza, esplorando il genio di Antonio Canova in una prospettiva nuova e integrata tra due delle sue più importanti istituzioni museali.

INFORMAZIONI E BIGLIETTI

Da Canova a Canova: mostrando il biglietto d’ingresso della Galleria Borghese, è possibile accedere alla Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea con biglietto ridotto al costo di 10 euro. L’offerta ha validità nella stessa giornata.

Per informazioni e dettagli sulla promozione e sugli eventi:

Galleria Borghese

Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea

Casa del Cinema