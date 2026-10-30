Dimentica le solite visite guidate: Custodi della Storia trasforma Sutri e Lanuvio in un videogioco tra enigmi, vicoli e monumenti.

Dimenticate le solite visite guidate: per scoprire due meravigliosi borghi del Lazio ora basta lasciarsi coinvolgere in una storia da giocare. Si chiama Custodi della Storia ed è il videogioco che trasforma Sutri e Lanuvio in un’avventura da vivere in prima persona. Tra vicoli, piazze e monumenti, il passato diventa il punto di partenza per un’esperienza diversa dal solito, in grado di far guardare questi luoghi con occhi nuovi.

Custodi della Storia: il videogioco con due misteri da risolvere tra Lanuvio e Sutri

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Con un’app gratuita sullo smartphone si entra nella Lighthouse, un’agenzia immaginaria che indaga su anomalie capaci di riportare il passato nel presente.

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A Lanuvio un incendio misterioso coinvolge Villa Sforza Cesarini: per risolvere l’enigma si attraversano il Santuario di Giunone Sospita e la Torre di Porta Romana, incontrando personaggi storici. A Sutri, invece, un bue fuggito da un antico affresco conduce i giocatori tra Necropoli, Mitreo, Anfiteatro romano e Villa Savorelli.

E, nel videogioco, si cammina davvero, si raccolgono indizi e si incontrano figure in realtà aumentata: ogni monumento diventa una tappa della missione.

Le prime due avventure saranno presentate sabato 7 novembre 2026, alle 16:30, nelle Segrete di Palazzo Colonna a Lanuvio, e domenica 8 novembre, alle 11, a Villa Savorelli, nel Parco Archeologico di Sutri. Entrambi gli appuntamenti sono a ingresso gratuito.

Custodi della Storia, realizzato con il contributo della Regione Lazio, è già disponibile gratuitamente negli store digitali. Per giocare servono una connessione Internet, fotocamera e una geolocalizzazione attiva.

L’idea alla base è semplice: trasformare una passeggiata nei centri storici in una caccia al mistero, scoprendo luoghi spesso ignorati dai percorsi turistici tradizionali. Il tutto con il ritmo di un gioco investigativo.

Photo Credits: Piermaria Greppi via Ufficio Stampa HF4