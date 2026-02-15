Passeggiando sul Tevere si nota una strana cupola quadrata che rompe lo skyline romano: non è un dettaglio casuale, ma un luogo ricco di storia.

Passeggiando per Roma capita spesso di alzare lo sguardo oltre il Tevere e di notare magari una struttura insolita che rompe la silhouette classica delle chiese romane: una cupola dalla forma sorprendentemente quadrata, in grado di riflettere la luce e di attirare l’attenzione anche dei passanti più distratti. Non si tratta di un dettaglio casuale né di un semplice elemento architettonico decorativo: dietro quella geometria inaspettata si nasconde un luogo assai poco conosciuto, carico di storia e significati. Ma di cosa si tratta davvero?

La storia della misteriosa cupola quadrata che si vede sul Tevere

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Nel panorama architettonico della Capitale, dominato da cupole emisferiche e linee barocche, questa cupola quadrata che si vede sul Tevere rappresenta un’eccezione affascinante. Spesso fotografata per la sua forma inconsueta, appartiene a un edificio religioso e monumentale che testimonia una fase particolare della sperimentazione architettonica romana. Ma non è una chiesa.

La sua peculiarità geometrica l’ha resa nel tempo uno degli elementi più curiosi del paesaggio urbano, tanto da diventare un piccolo enigma per tutti coloro che la osservano. Rispondiamo subito: è il Tempio Maggiore ebraico, un luogo poco conosciuto ma ricco di storia.

Oggi il sito non è soltanto un elemento architettonico da osservare dall’esterno, ma un luogo visitabile che permette di entrare in contatto con una Roma meno conosciuta. L’interno custodisce ambienti suggestivi e dettagli artistici che raccontano la stratificazione storica della città, offrendo un’esperienza lontana dai circuiti turistici più affollati.

La visita consente di comprendere meglio il rapporto tra il fiume Tevere e lo sviluppo urbano circostante, oltre a permettere di scoprire spazi normalmente invisibili dalla strada. Oggi, la Sinagoga è visitabile dalla domenica al giovedì, con il sabato interamente dedicato al culto.

