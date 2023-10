Dopo oltre venti anni di chiusura, il maestoso Palazzo Raggi del 1700 riprende vita offrendosi come location per Corte Laica, il nuovo restaurant, pizzeria & cocktail bar spin-off del famosissimo Ginger.

Dopo ben 11 anni dalla sua prima conquista nella città capitolina, più precisamente Piazza Sant’Eustachio e in Via Borgognona (vicino piazza di Spagna), si fa spazio anche nella vivace via del Corso. Qui, al civico 173, lo spin-off di Ginger, conosciuto per la sua proposta gastronomica basata su una cucina salutare, sostenibile e che strizza l’occhio alla dieta mediterranea, si distingue per le sue nuove proposte: pizzeria, fritti e mixology.

Il concetto di base, però, resta lo stesso: ridimensionare al massimo lo spreco alimentare attraverso una cucina il cui lavoro è improntato sulla circolarità, proponendo dei piatti gustosi e sani, con una profonda impronta vegetale.

Corte Laica: la nuova proposta gastronomica della chef Sharon Landersz

La cucina di Ginger – Corte Laica è diretta dall’executive chef Sharon Landersz, così come quella della sede di GINGER PANTHEON; a GINGER SPAGNA invece la cucina è gestita dallo chef Carlo Ruta.

La filosofia di Ginger si basa sulla stagionalità dei prodotti garantendo piatti equilibrati dal punto di vista nutrizionale, gustosi e sani, frutto di un meticoloso studio.

I piatti variano in base al calendario, un lavoro tutt’altro che banale per un menù che prevede che almeno il 70% dei prodotti siano selezionati e che abbiano una forte impronta green.

L’executive chef, sottolinea il profondo rispetto di Corte Laica, per il contenimento massimo degli sprechi, un profondo lavoro di squadra in cui non è coinvolta solo la cucina, ma anche la pizzeria e l’offerta della mixology.

Luca Dante e la sua mixology “circolare”

Un’interessante novità di Corte Laica è l’ampia sezione dedicata all’arte della mixology.

Curata personalmente da Luca Dante, barman di 31 anni con un lungo percorso nel settore, che lo ha portato a lavorare con alcuni dei più importanti protagonisti della mixology contemporanea.

Il principio base che caratterizza l’intera filosofia di tutti e tre i locali, rimane invariato anche per la mixology: la circolarità alimentare è al centro di tutto.

Tra le sue creazioni, spiccano Mango & Roses, realizzato con il succo ottenuto dalla buccia del mango fermentata con zucchero e decorato con la buccia stessa essiccata.

Altri cocktail interessanti sono Rosalia preparato con tequila, pompelmo e tepache, un fermentato a base di buccia di ananas.

Come proposta analcolica, a partire dall’autunno, Dante ha studiato alcuni nuovi drink a base di seedlip, un distillato analcolico con sentori erbacei.

La pizza di Ciro De Vincenzo

Nonostante le sue origini partenopee, la proposta del pizzaiolo Ciro De Vincenzo qui da Ginger – Corte Laica, si discosta dalla classica pizza napoletana. L’impasto, ottenuto con farine bio del Mulino Naldoni,

viene realizzato con un doppio pre-fermento.

La cottura, diversamente dalla napoletana, avviene in forno elettrico a temperature più basse (430°) e la cottura è quindi più lenta. Il risultato è una pizza tonda con un bordo presente ma non prominente.

Il menù offre 20 varianti, suddivise equamente tra classiche, vegane, di mare e le specialità di Ginger. Tra queste ultime, spicca la gustosa Ortolana Autunnale con crema di cavolfiore, broccolo romano, cicoria ripassata e pomodoro confit.

Molto intrigante e sempre in linea con la stagionalità è quella con crema di zucca mantovana, pancetta di maiale nero lucano, pecorino di Moliterno e provola. Inoltre, tra le opzioni classiche sempre presenti nel menù, si trova la Vegetariana a Colori con crema di zucca, funghi cardoncelli, spinaci freschi e peperone crusco. Infine, tra quelle di mare, la pizza con la genovese di tonno: una rivisitazione del celebre stracotto napoletano a base di manzo e cipolle, in cui la carne è sostituita dal tonno condita con pesto di basilico e pecorino di Moliterno.

Ginger ha ambiziosi piani per il prossimo futuro.

Presto, Ginger aprirà un nuovo locale a Milano e, nella primavera del 2024, si prevede l’inaugurazione del primo Ginger a New York.

Ginger – Corte Laica

Via del Corso, 173 – Roma

Tel. 0622968878

Aperto tutti i giorni dalle 9.30 alle 00.00