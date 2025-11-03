Momenti di paura nel cuore della Capitale. Intorno alle 11:20 di questa mattina, una parte della Torre dei Conti, storico edificio medievale situato in largo Corrado Ricci, a due passi dai Fori Imperiali, è crollata durante i lavori di ristrutturazione in corso da alcuni mesi.

Secondo quanto riferito dai soccorritori, quattro operai sono rimasti coinvolti nel crollo: uno di loro è stato ricoverato in codice rosso, mentre gli altri tre hanno riportato ferite più lievi.

Sul posto sono immediatamente intervenute diverse squadre dei Vigili del Fuoco, la Polizia Locale di Roma Capitale – I Gruppo Centro Storico, e il 118. L’area è stata messa in sicurezza e transennata, mentre il traffico su via dei Fori Imperiali e via Cavour è stato temporaneamente deviato per agevolare le operazioni di soccorso e di verifica della stabilità della struttura.

La Torre dei Conti è uno dei più importanti edifici medievali sopravvissuti a Roma.

Fu costruita nell’858 da Pietro dei Conti di Anagni su una delle esedre del tempio della Pace, in un’area già ricca di rovine romane. In origine, la torre era alta oltre 50 metri e rivestita di travertino proveniente dai Fori. Per la sua imponenza, era chiamata “la Torre Maggiore” ed era una delle più alte di Roma.

Nel corso dei secoli ha subito numerosi danni, in particolare dopo il terremoto del 1349, che la rese inabitabile. Dopo secoli di abbandono, fu ricostruita nel Seicento e rinforzata con contrafforti durante il papato di Alessandro VIII.

Alla fine dell’Ottocento, con l’apertura di via Cavour e, successivamente, di via dei Fori Imperiali, la torre rimase isolata, divenendo uno dei punti più suggestivi del rione Monti.

Nel 1937 Benito Mussolini la donò alla Federazione Nazionale Arditi d’Italia. L’anno successivo, parte dell’edificio fu trasformata in mausoleo per il generale Alessandro Parisi, le cui spoglie si trovano ancora oggi all’interno del salone in un sarcofago romano.