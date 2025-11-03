Dopo il crollo di una parte della Torre dei Conti avvenuto questa mattina in largo Corrado Ricci, il cuore della Capitale è praticamente paralizzato. Le operazioni di messa in sicurezza e i rilievi tecnici stanno causando pesanti ripercussioni sulla viabilità e sui trasporti pubblici.

Centro chiuso, traffico deviato

La Polizia Locale di Roma Capitale ha disposto la chiusura di via Cavour all’altezza di via degli Annibaldi, in direzione Fori Imperiali, per consentire gli accertamenti strutturali e la rimozione delle macerie.

Bloccato anche l’intero asse di via dei Fori Imperiali, mentre Salita del Grillo risulta temporaneamente interdetta al traffico.

Le chiusure stanno generando forti rallentamenti e code già da piazza Venezia e via Merulana, con disagi estesi anche alle aree del Colosseo e di Monti.

Autobus deviati e percorsi alternativi

A causa delle interdizioni, Atac ha comunicato le deviazioni per le principali linee di autobus che attraversano il centro storico. Le modifiche riguardano le linee 51, 75, 85, 87, 117 e 118.

Linea 51

Percorso regolare da San Giovanni a via Labicana, poi devia su via Celio Vibenna, via di San Gregorio, metro B Circo Massimo, piazza di Porta Capena, via del Circo Massimo, via Luigi Petroselli, via del Teatro Marcello, piazza Venezia, via del Corso, largo Chigi, piazza San Silvestro, e ritorno sullo stesso itinerario fino a San Giovanni.

Linea 75

Nella tratta piazza del Colosseo–Santa Maria Maggiore devia per via Labicana e via Merulana.

Linee 85 e 87

Nella tratta piazza del Colosseo–piazza Venezia deviano per via Celio Vibenna, via di San Gregorio, piazza di Porta Capena, metro B Circo Massimo, via Luigi Petroselli e via del Teatro Marcello.

Linea 117

In direzione largo Chigi, devia da via Claudia su via Labicana, via Merulana e Santa Maria Maggiore; verso San Giovanni, da via Cavour prosegue su via Liberiana, Santa Maria Maggiore, via Merulana e San Giovanni.

Linea 118

Tra Porta Capena e piazza Venezia, percorre in entrambi i sensi via del Circo Massimo, via Luigi Petroselli e via del Teatro Marcello.

Possibili variazioni notturne

Nel caso in cui le chiusure dovessero prolungarsi anche in orario notturno, sarà modificato anche il percorso della linea notturna nMB:

In direzione Laurentina, da metro B Cavour passerà per via degli Annibaldi, via Nicola Salvi e piazza del Colosseo.

In direzione Rebibbia, nella tratta piazza del Colosseo–Santa Maria Maggiore, il transito avverrà per via Labicana e via Merulana.

Invito alla prudenza

Le autorità invitano i cittadini a limitare gli spostamenti nell’area del centro storico e a preferire le linee metro, in particolare la linea B, che resta regolarmente attiva.

La situazione è costantemente monitorata da Polizia Locale, Vigili del Fuoco e tecnici della Soprintendenza, che nelle prossime ore valuteranno la possibilità di una riapertura parziale di via Cavour.