Cristiano Germani porta il Lazio in Brasile dal Lago di Bolsena: amatriciana, cacio e pepe e maritozzo raccontano i sapori della regione.

Dal Lago di Bolsena a San Paolo, il Lazio si prepara a conquistare il Brasile attraverso i suoi sapori più riconoscibili: a portarli oltre oceano sarà Cristiano Germani, protagonista di un viaggio che mette al centro una delle cucine regionali più riconoscibili d’Italia. Amatriciana, cacio e pepe e maritozzo diventano così ambasciatori di un territorio da scoprire anche a tavola: un incontro fra tradizioni e curiosità, con il gusto italiano pronto a parlare a un pubblico lontano.

Dalla Tuscia a San Paolo: chi è Cristiano Germani, il cuoco che porterà la cucina del Lazio in Brasile

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Cuoco e proprietario del Parco delle Querce di Valentano, in provincia di Viterbo, Cristiano Germani rappresenterà il Lazio a San Paolo dal 19 al 26 ottobre, nell’ambito della Settimana della Cucina Italiana nel mondo.

LEGGI ANCHE: Treni gratis da Roma, 18 viaggi alla scoperta dei borghi del Lazio: ecco dove andare

Il progetto nasce a due passi al Lago di Bolsena, dove il suo agriturismo valorizza prodotti locali e piccoli produttori della Tuscia. Al ristorante Tre Bicchieri affiancherà la brigata locale, supervisionando e preparando un menu dedicato ai sapori della regione.

Il percorso gastronomico attraverserà le diverse province: Germani ha cercato di dedicare almeno una delle otto proposte a ciascuna. Ci saranno il carciofo alla romana e il fiore di zucca fritto, ma anche il bucatino all’amatriciana con guanciale croccante e cialda di pecorino. La cacio e pepe finirà dentro un raviolo, accompagnato da vellutata allo zafferano. Spazio inoltre al garofolato di Veroli, a base di agnello e chiodi di garofano, e alla tiella di Gaeta reinterpretata. Il finale sarà dolce: maritozzo all’anice con mousse di ricotta e visciole, quindi un tozzetto rivisitato alle nocciole.

Un viaggio nei sapori che mescola radici territoriali e creatività. Per Germani, un’emozione e una responsabilità.

Photo credits: Officine Visive

Photo credits: Officine Visive

Photo Credits: Officine Visive via HF4