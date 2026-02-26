Roma svela nuovi tesori: il Venerabile Collegio Inglese apre la cripta e gli ambienti sotterranei finora inaccessibili al pubblico.

Roma, giorno dopo giorno, riesce a svelarci dei luoghi nascosti che ci raccontano secoli di storia stratificata. Tra le novità culturali più attese di questo 2026, c’è il Venerabile Collegio Inglese, che apre eccezionalmente al pubblico alcuni ambienti finora non visitabili, permettendo di scendere sotto il livello della città contemporanea, fin dentro la sua meravigliosa cripta. Le nuove visite guidate offriranno infatti l’occasione di esplorare spazi sotterranei legati al passato religioso e archeologico della Capitale.

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. La grande novità riguarda l’apertura della cripta sotterranea del Venerabile Collegio Inglese. Si tratta di un ambiente scavato nel XV secolo durante i lavori di ristrutturazione voluti da Enrico VII.

Utilizzata come luogo di riunione della confraternita di San Tommaso di Canterbury e successivamente come spazio sepolcrale privilegiato, conserva oggi un’importante Crocifissione dei primi anni del Quattrocento attribuita alla scuola di Antoniazzo Romano. L’affresco, legato anche alla tradizione delle ultime preghiere dei condannati a morte, rappresenta una rara testimonianza di devozione e memoria urbana sopravvissuta nei secoli.

Durante lavori ottocenteschi fu inoltre scoperto, circa sei metri sotto l’attuale livello stradale, un segmento di una antica strada romana identificato con ogni probabilità come parte della Via Triumphalis, l’arteria che collegava il Foro al Vaticano. Il ritrovamento conferma la complessa stratificazione archeologica dell’area, un tempo legata anche agli spazi della Factio Veneta, una delle celebri squadre delle corse del Circo Massimo.

Il Collegio è visitabile esclusivamente con le visite guidate, disponibili tutti i sabati alle ore 10.30 in inglese e alle ore 11.30 in italiano. Durante le visite è possibile ammirare i capolavori del Collegio, tra cui la Chiesa di San Tommaso di Canterbury, che ospita il capolavoro di Durante Alberti, la Santissima Trinità con angeli e i santi Tommaso di Canterbury e Edmondo, Re e Martire, il Refettorio e la Cappella dei Martiri minuziosamente decorati dalla sapiente mano del pittore gesuita Andrea Pozzo. La cripta è invece visitabile nei seguenti giorni, una volta al mese: sabato 21 marzo; sabato 28 marzo; sabato 4 aprile; sabato 18 aprile; sabato 16 maggio; sabato 30 maggio; sabato 13 giugno; sabato 27 giugno.

Photo Credits: @press artwonders