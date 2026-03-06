Roma ospita due serate di spettacolo e solidarietà: torna il Crazy House Variety Show tra musica, comicità e numeri artistici per beneficenza.

Roma si prepara ad accogliere due serate dedicate allo spettacolo e alla solidarietà: il Crazy House Variety Show torna infatti nella Capitale con un nuovo appuntamento che unisce intrattenimento e impegno sociale. Un evento pensato per coinvolgere il pubblico attraverso numeri artistici, musica e comicità, mantenendo al centro un obiettivo importante: trasformare il divertimento in un gesto concreto di aiuto.

Il Crazy House Variety Show torna a Roma al Teatro Anfitrione

Il Crazy House Variety Show andrà in scena il 30 e 31 marzo 2026 alle ore 20:30 al Teatro Anfitrione di Roma, in via di San Saba. Ideato e diretto da Renato Solpietro, lo spettacolo torna come ogni anno con una nuova edizione che quest’anno si presenta “in tuta spaziale”, promettendo una serata vivace e sorprendente.

Il format richiama il grande varietà classico, con un susseguirsi di numeri circensi, sketch comici originali, canzoni e coreografie contemporanee. Non mancheranno ospiti internazionali della scena reggae e momenti musicali che spaziano tra repertori moderni e classici. Il tutto scandito da un ritmo serrato e da un’atmosfera leggera e familiare, pensata per coinvolgere spettatori di tutte le età.

Il cuore dell’iniziativa è la beneficenza. L’intero incasso delle due serate sarà devoluto a favore dell’associazione culturale “Giocando si può” e di IPO Ethiopia, organizzazioni impegnate in progetti sociali in Africa. In particolare, l’obiettivo è contribuire alla costruzione di un pozzo di acqua potabile gratuita a Watamu, in Kenya, e sostenere la prima scuola di calcio per non vedenti in Etiopia. Molti degli artisti che saliranno sul palco lo faranno gratuitamente, condividendo lo spirito solidale che anima il progetto sin dalla sua nascita nel 2017.

Il Crazy House Variety Show si conferma così uno spettacolo capace di coniugare intrattenimento e impegno sociale, dimostrando come l’arte possa diventare uno strumento concreto per sostenere chi ne ha più bisogno.