Dal 19 giugno all’11 settembre le leggende immortali del rock e non solo live a IF Caffè del Mare – Lungomare Amerigo Vespucci

Cover The Top sbarca sul litorale romano con le leggende immortali del rock e non solo. Una rassegna multi-generazionale con protagoniste le icone di ogni decade. Un’occasione unica per ammirare band che hanno fatto la storia della musica internazionale come i Chicago, capitanati dall’iconico batterista fondatore Danny Seraphine, i Soft Machine padri fondatori della scena psichedelica di Canterbury dalla fine degli anni ’60, ma anche The Animals III, super-band formata da Steve Hutchinson, il tastierista più longevo per attività all’interno della formazione nota a a tutto il mondo per la hit The House Of The Rising Sun. Le emozioni per i nostalgici del grand rock però non finiscono qui, da Oltremanica l’appuntamento da veri mods che coinvolgerà The Jam’d, la miglior tribute band del Regno Unito alla formazione che fu di Paul Weller, quindi The Amy Winehouse Original Band, nientemeno che la backing band originale che ha accompagnato per tutta la sua carriera la splendida e tormentata cantante inglese scomparsa nel 2011. A completare il cartellone tutta l’energia latino-americana della star cubana Raisa Hernandez insieme alla sua orchestra, quindi la folle Gipsy Fiesta, con membri della mitica famiglia Reyes in una notte all’insegna del folklore spagnolo, tra flamenco e magia gitana. Arricchiscono la rassegna anche alcune tribute band nostrane d’eccezione, primi tra tutti gli Apple Pies, un’istituzione per i fan dei Beatles, l’omaggio ai Genesis a cura degli Estro e quello a Freddie Mercury e soci da parte dei Re Queen, non solo rock, ma anche divertimento puramente pop con Back to the Spice, che riporta sul palco le frizzanti hit delle Spice Girls. Tutto questo avverrà nella splendida cornice dell’IF Caffè del Mare, resort immerso nella bellezza naturale della costa romana. Un rifugio perfetto per chi cerca un’esperienza unica e indimenticabile. Qui, la tranquillità del mare si unisce all’energia vibrante della città, creando un’atmosfera senza pari. Tramonti mozzafiato, cibo delizioso e momenti di puro piacere in un ambiente che combina l’eleganza cosmopolita con lo stile contemporaneo. Il luogo ideale per rilassarsi e rigenerarsi, dove ogni dettaglio è pensato per offrire il massimo comfort e benessere.

Gli eventi principali nel dettaglio:

1.7 – THE ANIMALS III featuring STEVE HUTCHINSON. Questo spettacolo non rappresenta semplicemente la terza generazione, ma la continuazione dell’eredità lasciata dalla leggendaria band degli Animals. La all-star band The Animals III è capitanata da Steve Hutchinson, il più longevo tastierista ad aver militato negli Animals, che mantiene la tradizione quarantennale della band, ancorata alle sue radici nel Tyneside. Animals III offre l’autenticità della band originale oltre a tutte le hit che hanno fatto cantare milioni di amanti del rock’n’roll.

10.7 – CHICAGO by DANNY SERAPHINE La grande storia musicale dei Chicago, capitanati dal batterista e fondatore storico Danny Seraphine, la band americana riproporrà sul palco i grandi successi che hanno segnato la storia del rock e del jazz-rock. I Chicago hanno conquistato fama aprendo i concerti di leggende della musica come Jimi Hendrix, Janis Joplin, Led Zeppelin, Bruce Springsteen e i Beach Boys, raggiungendo il successo quasi immediatamente dopo il loro debutto con Chicago Transit Authority, un doppio album pubblicato nel 1969.La storica band, che ha saputo conquistare milioni di fan in tutto il mondo, vanta un impressionante palmarès: 23 dischi d’oro, 18 di platino e 8 multiplatino. L’8 aprile 2016 sono stati ufficialmente inseriti nella Rock and Roll Hall of Fame. Fin dall’inizio, Danny Seraphine, batterista e membro fondatore, è stato la colonna portante del gruppo. Il suo ruolo era cruciale: dettare il tempo, mantenere l’equilibrio e guidare la band con il suo inconfondibile groove, motivo per cui Rolling Stone lo ha anche inserito tra i 100 migliori batteristi di tutti i tempi, riconoscendolo come uno dei padri del jazz-rock.

19.7 – SOFT MACHINE Una delle più grandi band avant/jazz-rock britanniche di tutti i tempi. I Soft Machine come gruppo psichedelico proveniente dalla scena di Canterbury e condivisero il palco i Pink Floyd di Syd Barrett e la Jimi Hendrix Experience, fino a diventare uno dei gruppi “fusion” più noti d’Europa. Seminali per diverse generazioni di band, continuano ad essere citati dagli sperimentatori più in voga anche oggi. Sebbene la formazione dei Soft Machine sia cambiata molte volte dagli inebrianti giorni della fine degli anni ’60, lo spirito d’avventura musicale della band e la facilità con cui evita di essere etichettata riesce a passare da un potente progressive jazz fusion alla psichedelia atmosferica, dal jazz-rock improvvisato alla musica ambient loop, continuando a renderli unici e assolutamente loop, continuando a renderli unici e assolutamente contemporanei.

23.8 – GIPSY FIESTA La famiglia Reyes continua la tradizione musicale dei Gipsy Kings con una nuova generazione di musicisti. La loro musica, influenzata dalla rumba flamenca e dal pop, è caratterizzata da ritmi coinvolgenti e note struggenti, piene di allegria. Il gruppo mantiene viva la leggenda della mitica formazione gitana, portando sul palco tutta l’energia della loro musica, che riesce a coinvolgere ogni tipo di pubblico grazie al ritmo magico delle loro chitarre.

11.9 . THE AMY WINEHOUSE ORIGINAL BAND La band originale di Amy Winehouse, guidata dal suo storico direttore musicale e bassista Dale Davis, oltre che un caro amico della cantante inglese fin dagli albori della sua carriera. Questo show celebra la sua leggenda, che ha segnato la musica e le sue performance dal vivo a livello globale, mantenendo vivi il suo spirito, la sua eredità e il sound di Amy Winehouse, la connessione più autentica, possibile solo con la band originale di Amy. Con la straordinaria cantante Bronte Shandé, oltre a immagini e filmati unici, lo spettacolo è diventato un’esperienza indimenticabile.

19/6 – 11/9 IF Caffè del Mare Lungomare Amerigo Vespucci 168/170 – Ostia (RM)

PROGRAMMA:

1.7 – THE ANIMALS III featuring Steve Hutchinson

3.7 – ESTRO PLAYS GENESIS

10.7 – CHICAGO by Danny Seraphine

19.7 – SOFT MACHINE

24.7 -BACK TO THE SPICE (Girls)

7.8 – RE QUEEN

15.8 – RAISA HERNANDEZ y su orquesta

23.8 – GIPSY FIESTA with Reyes family

28.8 – THE JAM’D (UK’s N°1 Jam tribute band)

4.9 – APPLE PIES (The Beatles tribute)

11.9 – THE AMY WINEHOUSE BAND

