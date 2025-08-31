La cripta di Santa Cecilia in Trastevere a Roma è uno dei tesori della Capitale che in pochi conoscono: cosa bisogna sapere

Roma non perde occasione di stupire e lasciare romani e turisti a bocca aperta. Il museo a cielo aperto è ricco di tradizione, storia e cultura e sono ancora tanti i luoghi da scoprire. Vi è la cripta di Santa Cecilia che presenta una serie di curiosità che in pochi conoscono. E’ stata costruita sui resti di un’abitazione romana. Entrarvi costa solo 2,5 euro e si trova a Trastevere.

Cripta Santa Cecilia a Roma, un po’ di storia

Tante le curiosità raccolte intorno alla storia della Cripta di Santa Cecilia in Trastevere. Un delle ipotesi più accreditate riguarda la leggenda Aurea che narra che proprio nei pressi del luogo sacro, papa Urbano I, pontefice dal 222 al 230 d.C., fece seppellire il suo corpo e nel 1599 fu ritrovato durante il restauro della chiesa. A quel punto il cardinale Paolo Emilio Sfondrati diede l’incarico a Stefano Maderno (1566-1636) di realizzare la statua oggi vicino all’altare maggiore che riproduce la posizione del corpo di Santa Cecilia durante il momento del suo ritrovamento.

Soffermando l’attenzione sulla cripta, invece, situata sotto all’altare maggiore, vi si accede una volta attraversati gli altri punti di cui abbiamo parlato. E’ stato il cardinale Rampolla a volere che l’antica cripta venisse trasformata in quella attuale. Commissionò l’architetto Giovan Battista Giovenale e Monsignor Pietro Crostarosa, Segretario della Commissione di Archeologia Sacra per la realizzazione.

Stile altri dettagli sulla Cripta

La cripta racchiude vari stili tanto da essere definita eclettica. Si parla di neo bizantino poiché caratterizzata da mosaici d’oro e colonne di granito grigio. Al suo interno ritroviamo i sarcofagi di Santa Cecilia, del marito Valeriano e del fratello di questi Tiburzio, dell’ufficiale romano Massimo e dei papi Lucio e Urbano.

Quanto costa entrarvi?

Visitare la Cripta di Santa Cecilia in Trastevere è possibile a soli 2,5 euro.

FOTO: SHUTTERSTOCK