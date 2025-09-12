A settembre il Vittoriano diventa magico: ogni venerdì sera apertura straordinaria fino alle 22:30 con panorama e atmosfera da sogno.

La bellezza di Roma si fa sempre più intensa in alcuni momenti della giornata, come ad esempio quello del calar del sole, quando la Capitale svela alcuni dei suoi angoli più suggestivi. Ed è proprio al tramonto che, nel mese di settembre, il Vittoriano si trasforma in una esperienza assolutamente unica. Il monumento simbolo dell’Unità d’Italia, infatti, offrirà una veste inedita: ecco quale!

LEGGI ANCHE:– Questo è il punto più alto del Vittoriano perfetto per ammirare Roma con una vista di 360°: come raggiungerlo

Il Vittoriano illuminato: tra storia e tramonti mozzafiato

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Soprannominato dai romani “la macchina da scrivere” per la sua forma imponente e inconfondibile, il Vittoriano è un monumento dall’impatto scenico maestoso.

Ogni venerdì sera di settembre, infatti, le sue porte rimangono aperte fino alle 22:30, in un’apertura serale che permette di scoprire il complesso monumentale sotto una luce diversa, letteralmente, dato che il bianco del marmo risplende con le illuminazioni, regalando una scenografia spettacolare che incornicia la Città Eterna.

E se la sua imponenza può spaventare di giorno, al tramonto e sotto le stelle il Vittoriano diventa un palcoscenico perfetto per un’esperienza magica. Come ad esempio un aperitivo sulla terrazza panoramica sui Fori Imperiali, il Colosseo che si staglia poco distante e la cupola di San Pietro all’orizzonte.

Il progetto delle aperture serali al Vittoriano è pensato come un regalo per cittadini e visitatori: ogni venerdì fino al 26 settembre, arte, cultura e storia si incontrano in tante serate che celebrano Roma dall’alto.

Non è solo una passeggiata culturale, ma un invito a vivere la città da un punto di vista insolito, intimo e spettacolare allo stesso tempo. Anche perché dal Vittoriano si gode forse la vista più bella di Roma proprio perché, da lassù, il monumento stesso scompare dal panorama. E resta soltanto la città, con i suoi tetti, i suoi fori e i suoi simboli eterni.

Photo Credits: Shutterstock