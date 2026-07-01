Sotto la Chiesa di San Vito a Piazza Vittorio si celano i resti di un antico acquedotto romano. Un percorso sotterraneo, gratuito e aperto tutti i giorni, permette di passeggiare sospesi su millenni di storia ancora da decifrare.

Ogni giorno, migliaia di persone attraversano Piazza Vittorio Emanuele II, nel cuore del quartiere Esquilino a Roma. È un luogo di passaggi rapidi, incrocio di culture, storie metropolitane, tram che sferragliano e pendolari di corsa verso la stazione Termini. Eppure, nel cuore pulsante di questa frenesia moderna, pochissimi sanno che basta abbassare lo sguardo di pochi metri per sfiorare un frammento intatto, silenzioso e monumentale della Roma dei Cesari.

Proprio sotto i piedi dei passanti, custodito dalle fondamenta della Parrocchia di Santa Maria Maggiore in San Vito (conosciuta dai romani semplicemente come Chiesa di San Vito, a ridosso dell’Arco di Gallieno), si nasconde un tesoro archeologico straordinario: imponenti mura e i resti perfettamente conservati di un antico acquedotto romano.

Un tesoro nascosto sotto la parrocchia

La Chiesa di San Vito, di per sé ricca di storia, poggia letteralmente su una stratificazione millenaria. Scendendo nei suoi sotterranei si ha l’impressione che il tempo si sia fermato. Le strutture murarie rinvenute appartengono a una rete di infrastrutture idriche e di contenimento che testimoniano la grandezza dell’ingegneria romana.

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Questi resti facevano presumibilmente parte di uno dei grandi acquedotti che rifornivano l’Esquilino, un colle che in epoca imperiale ospitava sia i lussuosi Horti (i giardini monumentali dei patrizi) sia fitti quartieri popolari. Trovarsi al cospetto di questi giganti di pietra, che per secoli hanno trasportato l’oro blu della capitale dell’Impero, toglie il fiato per l’imponenza e lo stato di conservazione.

La passerella nel tempo: un’esperienza accessibile a tutti

La vera particolarità di questo sito archeologico non sta solo nella sua bellezza, ma nella sua incredibile accessibilità. Spesso i sotterranei di Roma sono sbarrati da cancelli, aperti solo su prenotazione o riservati a visite guidate d’élite. In questo caso, la storia ha deciso di farsi accogliente.

Il sito è infatti completamente gratuito e visitabile tutti i giorni. Per vivere questa avventura sotterranea basta seguire un piccolo “rituale”:

L’accesso segreto: Non si entra dall’ingresso principale della chiesa, ma ci si deve dirigere verso la sua facciata posteriore .

Non si entra dall’ingresso principale della chiesa, ma ci si deve dirigere verso la sua . La passerella sospesa: Una volta varcata la soglia, ci si trova su una struttura metallica moderna che fluttua letteralmente sopra le rovine.

Una volta varcata la soglia, ci si trova su una struttura metallica moderna che fluttua letteralmente sopra le rovine. La passeggiata archeologica: Camminando sulla passerella, si possono osservare dall’alto i dettagli delle murature, i blocchi di tufo e le antiche canalizzazioni, a pochissima distanza dai reperti.

Un cantiere della storia ancora aperto

Un altro elemento di grande fascino è che queste rovine sono tuttora in fase di studio. Non si tratta di un museo polveroso e statico, ma di un sito archeologico vivo. Gli esperti sono ancora al lavoro per mappare con precisione ogni centimetro delle mura, per comprendere l’esatta datazione dei diversi strati e per chiarire definitivamente quali condotti idrici principali si diramassero da questo snodo.

Visitare questo luogo oggi significa, in un certo senso, sentirsi un po’ archeologi: si calpesta un suolo dove la storia non è ancora stata scritta del tutto e dove ogni pietra ha ancora un segreto da rivelare.

Una pausa dal caos della modernità

In una città che spesso travolge con i suoi ritmi, il sotterraneo di San Vito offre un’oasi di silenzio e frescura quasi surreale. La prossima volta che vi troverete a passeggiare sotto i portici di Piazza Vittorio, o a fare la spesa nei paraggi, prendetevi dieci minuti di pausa. Svoltate l’angolo, cercate la passerella e scendete sotto il livello della strada. Vi accorgerete che la Grande Bellezza di Roma non è solo quella che svetta nel cielo, ma anche quella che sa nascondersi, con incredibile dignità, sotto le nostre scarpe.

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