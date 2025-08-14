Cosa non fare a Ferragosto? La lista è lunga e le regole sono ferree: ecco cosa è meglio evitare di fare sulle spiagge e il litorale laziale.

Siamo finalmente arrivati alle porte di Ferragosto e, a Roma e in tutto il Lazio, questa giornata vuole dire una sola cosa: sole, spiaggia, mare e divertimento. La questione, però, è un’altra: in numerose spiagge del litorale romano e laziale sono state predisposte numerose regole, oltre a divieti e restrizioni volti a tutelare l’ambiente e la sicurezza dei bagnanti. Ma cosa bisogna evitare? E cosa invece è permesso fare? Scopriamolo insieme nel nostro vadevecum su cosa non fare a Ferragosto.

Spiagge e litorale del Lazio: cosa non fare il giorno di Ferragosto

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Su queste pagine abbiamo scritto più volte cosa si può fare a Ferragosto a Roma e nel Lazio, ma stavolta è il momento di concentrarsi su cosa non si può fare, specie in spiaggia e sul litorale tirrenico.

Innanzitutto, su tutta la costa della regione, da Gaeta a Montalto di Castro, è vietata l’accensione di falò e fuochi non autorizzati. In molte località – come ad Anzio – è vietato bruciare legna e carbone ma anche fare spettacoli pirotecnici. Quasi ovunque sono vietate invece le lanterne cinesi, pericolosissime per l’ambiente a causa del fatto che rischiano di appiccare involontariamente degli incendi.

Ci sono inoltre delle vere e proprie aree off limits, come la Palude di Torre Flavia (un’area protetta tra Ladispoli e Cerveteri), che a Ferragosto sarà completamente chiusa al pubblico al fine di evitare danni a flora e fauna.

Sulla stessa falsariga, sono diverse le spiagge del Lazio che a Ferragosto – ma qualcuno già dal pomeriggio del 14 agosto – prevedono una chiusura serale anticipata e gli ingressi sorvegliati, al fine di garantire la sicurezza della spiaggia e di chi vi si reca.

Più che altro, ad ogni modo, si tratta di buone pratiche da osservare. E, se non bastasse il buon senso, ricordiamoci che le violazioni possono comportare multe salate che arrivano fino a tremila euro!

Photo Credits: Shutterstock