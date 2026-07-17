Sei alla ricerca di idee su cosa fare a Roma nel weekend del 18 e 19 luglio 2026? Ce n’è per tutti i gusti! Scopri 5 eventi da non perdere.

Siamo ormai al weekend del 18 e 19 luglio e, se sei alla ricerca di cosa fare, sappi che ci sono numerose occasioni per uscire da Roma o riscoprire alcuni dei luoghi più suggestivi della Capitale. Tra mercatini, tradizioni popolari, moda, musica e feste sul mare, il calendario propone tantissimi appuntamenti adatti a gusti molto diversi. Andiamo alla scoperta dei cinque migliori eventi da segnarsi in agenda per organizzare una giornata speciale, una serata culturale o una gita estiva nel Lazio.

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Cosa fare a Roma nel weekend del 18 e 19 luglio: gli Ambulanti di Forte dei Marmi ® a Santa Marinella e Ostia

Il celebre mercato itinerante degli Ambulanti di Forte dei Marmi ® arriva sabato 18 luglio sul lungomare Guglielmo Marconi di Santa Marinella e domenica 19 luglio in via Vincenzo Vannutelli a Ostia. Dalle 8 alle 19 si potranno trovare abbigliamento, pelletteria, cashmere, bijoux, stoffe e prodotti dell’artigianato italiano. Gli appuntamenti si terranno anche in caso di maltempo.

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Cosa fare a Roma nel weekend del 18 e 19 luglio: Festa de Noantri 2026

Questo fine settimana Trastevere torna a celebrare una delle sue tradizioni più amate, la Festa de Noantri. Sabato 18 luglio è prevista la storica processione della Madonna del Carmine, mentre la sera Piazza Santa Maria in Trastevere ospita il concerto-reading “Liberi sempre”. Domenica spazio alla comicità con “Pezzi comici in una piazza”. Gli eventi sono gratuiti.

Rome Fashion Show 2026

Il Salone delle Colonne all’Eur accoglie il 18 e 19 luglio la terza edizione del Rome Fashion Show. In programma sfilate di alta moda, progetti ecosostenibili e collezioni di stilisti italiani e internazionali. L’ingresso è esclusivamente su invito.

Festa del Mare 2026 a Terracina

A Piazzale Stella Polare, Terracina diventa un grande villaggio dedicato a musica e street food con la Festa del Mare 2026. Sabato si balla con Remixxo 70/80/90, mentre domenica arriva Off Limits in Tour. A mezzanotte il gran finale con i fuochi d’artificio. L’ingresso è gratuito.

Sakamoto & Me

Sabato 18 luglio, alle 21, Villa Torlonia a Frascati ospita un omaggio a Ryuichi Sakamoto: Sakamoto & Me. Il pianoforte di Danilo Rea dialogherà con l’elettronica di Martux_M e le immagini del videoartista Mauro Cosenza, tra colonne sonore, improvvisazione e composizioni originali.

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