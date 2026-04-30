Cosa fare a Roma nel mese di maggio 2026? Le opzioni e gli eventi non mancano di certo. C’è solo l’imbarazzo della scelta.

Se sei alla ricerca di cosa fare a Roma nel mese di maggio 2026, sappi che la Capitale si trasforma in un grande palcoscenico a cielo aperto, con un calendario fitto di appuntamenti che attraversano tutta la città. Tra eventi gratuiti, mostre, concerti e itinerari alternativi, la città riesce ad offrire ogni giorno tante nuove occasioni per vivere cultura, storia e intrattenimento in modo originale, tra luoghi iconici e angoli meno conosciuti.

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Cosa fare a Roma a maggio 2026?

Nel mese di maggio 2026 Roma può contare su una programmazione ricchissima che coinvolge ogni ambito culturale. Ci troviamo di fronte a un insieme centinaia di appuntamenti tra concerti, spettacoli teatrali, danza e manifestazioni sportive.

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Tra gli eventi più attesi spicca la World Press Photo Exhibition al Palazzo Esposizioni, che racconta il mondo attraverso le immagini più significative dell’anno.

Grande spazio anche al teatro e alla musica, con opere come Tancredi di Rossini al Teatro Costanzi e numerosi concerti diffusi in tutta la città.

Non mancano i festival: dall’IPER Festival delle periferie, con eventi tra musica e arte urbana, fino alle rassegne cinematografiche e ai concerti di jazz e musica classica (senza dimenticare il classico concertone del 1° maggio in Piazza San Giovanni a Roma).

Maggio è anche il mese perfetto per scoprire Roma gratuitamente o con budget ridotto. La prima domenica del mese (3 maggio) consente l’accesso gratuito a musei e siti culturali, mentre il 31 maggio si possono visitare senza biglietto i Musei Vaticani.

Tra le esperienze più originali c’è Open House Roma, con circa 300 eventi gratuiti che permettono di entrare in palazzi storici, sedi istituzionali e case private normalmente chiuse al pubblico. Da non perdere anche la Notte dei Musei (23 maggio), le visite guidate straordinarie nei siti archeologici e l’apertura stagionale del Roseto comunale.

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