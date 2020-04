Cosa fare a Pasquetta? Tutti a visitare i Giardini di Ninfa… virtualmente!

Cosa fare a Pasquetta? Anche se non si può uscire di casa, avrete la possibilità di godere di una visita virtuale molto speciale: ecco come

Anche se dobbiamo stare in casa, il dubbio rimane: cosa fare a Pasquetta? Se per una volta potremo fare a meno di preoccuparci del meteo, non significa che dovremo rinunciare alla bellezza della Natura. Potremo goderne, anche se virtualmente. Una bellissima iniziativa è quella proposta dai Giardini di Ninfa: una gita virtuale accompagnati da un ospite molto speciale.

Gita virtuale ai Giardini di Ninfa: ecco come accedere

Già meta ambitissima per Pasquetta – era necessario prenotare molto tempo prima per assicurarsi l’ingresso – i Giardini di Ninfa aprono le loro porte ai visitatori online. Come? Attraverso un video realizzato e distribuito dalla fondazione Roffredo Caetani.

Il parco è stato investito due anni fa di una prestigiosa onorificenza dell’European Garden Award; inoltre è stato dichiarato il giardino più bello del mondo sulle pagine del New York Times.

Per tutti coloro che si domandano cosa fare e come saziare la loro sete di natura a Pasquetta, ecco una meravigliosa occasione per fare visita a questo straordinario sito. Accompagnati dalla direttrice del parco, Antonella Ponsillo, sarà possibile scoprire la storia e tante curiosità sul magnifico polmone verde in provincia di Latina.

Dove trovare la video gita a Ninfa?

Mentre la bacheca della pagina Facebook del Giardino di Ninfa pullula di foto scattate dai visitatori negli anni scorsi, appare il post con il video e i link per vederlo su Youtube e sulla pagina Instagram.

Il presidente della fondazione, Tommaso Agnoni, ha dichiarato: