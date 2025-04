Eventi e appuntamenti da non perdere a Pasqua: cosa fare a Roma e nei dintorni nel weekend di festa, tutti i dettagli

Mancano pochi giorni a Pasqua e molti si sono già organizzati per trascorrerla al meglio in compagnia di amici e parenti. C’è chi, invece, ha deciso di fare una gita fuoriporta e chi ancora non sa cosa fare. A Roma e dintorni sono tanti gli eventi e appuntamenti che potrebbero fare al caso vostro.

Cosa fare a Pasqua a Roma

In occasione di Pasqua e Pasquetta sarà aperto il Giardino di Ninfa, uno dei luoghi bucolici siti nei pressi di Cisterna di Latina, in provincia di Latina, tra i comuni di Norma e Sermoneta. Oltre al Giardino di Ninfa, sul sito è possibile prenotare la visita al Castello Caetani di Sermoneta e al Parco Naturale Pantanello.

La mostra CARAVAGGIO 2025 ospitata nelle prestigiose sale di Palazzo Barberini, sede delle Gallerie Nazionali di Arte Antica a Roma, sarà visitabile anche lunedì pomeriggio. Ben ventiquattro capolavori, provenienti da prestigiose collezioni pubbliche e private, sia italiane che internazionali, l’esposizione offre un’occasione unica per ammirare opere raramente visibili e per scoprire inediti accostamenti all’interno di uno spazio che testimonia il profondo legame tra l’artista e i suoi influenti mecenati.

Al Bioparco di Roma sta per iniziare la caccia alle uova per i più piccoli che insieme ai loro genitori potranno divertirsi in una caccia al tesoro alternativa. La Domenica di Pasqua, invece, saranno disponibili altre attività ludiche e di formazione.

Nella sua veste elegante, emozionante e sorprendente, torna Incanti, l’evento da sogno con sei dei più giovani e premiati illusionisti italiani che si esibiranno sul palco del Teatro Olimpico.

Per gli amanti dello stile, l’artigianato e lo shopping glamour torna nella Capitale “Gli Ambulanti di Forte dei Marmi®”, il celebre mercato di qualità amato in tutta Italia. I due appuntamenti imperdibili sono Domenica 20 aprile presso il Lido di Ostia, in Piazza Sirio e Lunedì 21 aprile a Fiumicino, sul Lungomare della Salute. L’orario sarà continuato dalle 8.00 alle 19.00, anche in caso di maltempo.

FOTO: SHUTTERSTOCK