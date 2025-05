Con l’arrivo di maggio, Roma si anima di eventi culturali, mercatini, mostre d’arte e iniziative per tutte le età. Che tu sia un appassionato di arte, un amante della musica, un genitore in cerca di attività per i più piccoli o semplicemente alla ricerca di un’idea originale per goderti il weekend, la Capitale ha qualcosa da offrire.

Ecco una selezione degli appuntamenti più interessanti in programma oggi, sabato 3 maggio 2025, secondo la guida di Funweek.

🛍️ Mercatini

Ficus al Massimo

Presso il Garum – Museo della Cucina, in Via dei Cerchi 87, si tiene il mercatino “Ficus al Massimo”. L’evento, aperto dalle 10:30 alle 20:00, offre articoli di artigianato, vintage e design. Ingresso gratuito.

🎨 Mostre

FLOWERS. Dal Rinascimento all’intelligenza artificiale

Al Chiostro del Bramante, in Arco della Pace 5, è in corso una mostra che esplora il potere evocativo dei fiori attraverso arte, scienza e tecnologia. Aperta fino al 14 settembre 2025. Biglietto: €19.

80 volte Bella Ciao!

Presso La Vaccheria, in Via Giovanni L’Eltore 35, una mostra curata da Roberto Gramiccia aperta dal 23 aprile all’11 maggio 2025.

Cento Pittori Via Margutta

Dal 1° al 4 maggio, Via Margutta ospita l’evento artistico dedicato all’umanità del Giubileo. Ingresso gratuito.

🌿 Gite Fuori Porta

Giardino di Ninfa

Aperto al pubblico su prenotazione. Il giardino, considerato tra i più belli d’Europa, è visitabile in giornate selezionate secondo calendario.

Per ulteriori dettagli e aggiornamenti sugli eventi, è possibile consultare il sito ufficiale di Funweek: Eventi Weekend a Roma.

Buon divertimento a Roma!