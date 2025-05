Roma si risveglia in questa domenica di maggio con un ricco calendario di eventi per tutti i gusti: mercatini, mostre, festival e attività all’aria aperta. Che tu sia un appassionato d’arte, un amante del buon cibo o alla ricerca di un’esperienza originale, la Capitale ha qualcosa da offrire. Ecco una selezione degli appuntamenti più interessanti in programma oggi, domenica 4 maggio 2025, secondo la guida di Funweek.

🛍️ Mercatini e Food

Mercatino Ficus al Massimo

Presso il Garum – Museo della Cucina, in Via dei Cerchi 87, si tiene il mercatino "Ficus al Massimo". L'evento, aperto dalle 10:30 alle 20:00, offre articoli di artigianato, vintage e design. Ingresso gratuito.

Dalle 10:00 alle 19:00, un evento dedicato alla cucina vegana con stand gastronomici, showcooking e incontri tematici.

Fino alle 23:55, il parco ospita una selezione di food truck con specialità italiane e internazionali.

🖼️ Mostre e Cultura

🌿 Natura e Gite Fuori Porta

Giardino di Ninfa

Aperto al pubblico su prenotazione. Il giardino, considerato tra i più belli d'Europa, è visitabile in giornate selezionate secondo calendario.

👨‍👩‍👧‍👦 Famiglie e Bambini

Luneur Park: caccia al tesoro

Dalle 08:00 alle 17:00, il parco divertimenti organizza una caccia al tesoro per i più piccoli.

Buon divertimento a Roma!