Sabato 24 maggio 2025 si apre con una Roma piena di vita, cultura e iniziative per tutti i gusti.

Dalle mostre botaniche agli spettacoli teatrali, passando per concerti, mercatini e visite guidate gratuite, ecco gli appuntamenti più interessanti della giornata.

Gli Ambulanti di Forte dei Marmi a Viale Indro Montanelli

Il celebre mercato itinerante fa tappa oggi nella Capitale. In Viale Indro Montanelli sarà possibile acquistare abbigliamento, accessori e articoli artigianali Made in Italy, nel segno della qualità e dello stile.

Ortidea 2025 all’Orto Botanico

Nel cuore di Trastevere, il Museo Orto Botanico ospita Ortidea 2025, una mostra-mercato dedicata alle orchidee e alle piante rare. Oltre a spettacolari installazioni florali, il programma prevede workshop, attività per bambini e incontri con esperti. Un’occasione perfetta per immergersi nella biodiversità e nei profumi della primavera romana.

Cirque du Soleil presenta “Alegría – In a New Light”

Ultime repliche a Roma per lo spettacolo firmato Cirque du Soleil, in scena sotto il Grand Chapiteau in via Tor di Quinto. Un viaggio visivo e acrobatico tra emozione, musica e magia, adatto a tutta la famiglia.

Tre Allegri Ragazzi Morti in concerto gratuito a Testaccio

Alla Città dell’Altra Economia, nel quartiere Testaccio, questa sera si esibiranno i Tre Allegri Ragazzi Morti. Un live gratuito, a partire dalle 19:00, per gli appassionati di musica indipendente italiana.

Pizza Festival a Grotte Celoni

In via Casilina, presso il parcheggio di Grotte Celoni, si tiene il Pizza Festival. I migliori pizzaioli d’Italia proporranno le loro specialità dalle 12:00 alle 23:00. Street food e convivialità in una delle zone più vivaci della periferia romana.

Spettacolo teatrale “La Famiglia Addams” all’Ambra Jovinelli

Al Teatro Ambra Jovinelli va in scena la commedia musicale “La Famiglia Addams”, che propone in chiave ironica le disavventure dell’iconico clan. Una produzione frizzante adatta anche alle famiglie.

Open House Roma 2025 al via

Parte oggi la tredicesima edizione di Open House Roma, l’evento che permette di accedere gratuitamente a oltre 200 edifici storici, contemporanei e normalmente chiusi al pubblico. Tra le visite in programma: Villa Medici, il MAXXI, il Refettorio di Riccardo Morandi e molti altri luoghi ricchi di fascino architettonico.

Foodstock all’Hacienda

All’Hacienda, in via dei Cluniacensi 68, torna l’evento Foodstock: street food di qualità, musica dal vivo, artigianato e mercato vintage per una giornata di festa all’aperto, fino a tarda sera.

Con così tante proposte, Roma oggi offre infinite possibilità per trascorrere una giornata tra cultura, relax, buon cibo e divertimento. Che tu sia un turista o un residente, approfittane per vivere la città da nuove prospettive.

