Se ti stai chiedendo cosa fare oggi a Roma, la città propone un’offerta ricchissima tra eventi culturali, street food, mercatini e festival tematici. Una giornata perfetta per vivere la Capitale sotto ogni punto di vista.
Ecco gli appuntamenti principali da non perdere.
Incontro con Dante Ferretti: il grande cinema a Roma
Tra gli eventi più importanti di oggi c’è l’incontro con Dante Ferretti, maestro della scenografia e vincitore di tre Premi Oscar.
L’appuntamento si svolge presso i Musei di San Salvatore in Lauro alle ore 17:00, in dialogo con Alessandro Bencivenni, nell’ambito della mostra “Dante Ferretti, con i miei occhi”.
Un’occasione unica per scoprire il lavoro di un artista che ha collaborato con Federico Fellini, Martin Scorsese e Pier Paolo Pasolini, rivoluzionando il ruolo della scenografia nel cinema.
Ingresso: incluso nel biglietto della mostra oppure evento singolo a 6€
Tiburtina TTS Street Food: il grande villaggio del gusto
Per chi ama il cibo, torna il TTS Street Food su Via Tiburtina, con tre giorni dedicati allo street food italiano e internazionale.
Oltre 25 street chef propongono:
- specialità regionali italiane
- cucine dal mondo (Messico, Grecia, Spagna, USA, India)
- opzioni vegetariane, vegan e gluten free
L’evento trasforma la strada in un grande ristorante all’aperto, tra musica, luci e spazi conviviali.
Ingresso gratuito
Orari: dalle 11:00 alle 24:00
Ficus al Massimo: mercatino creativo e vintage
Davanti al Circo Massimo arriva Ficus al Massimo, un evento dedicato a artigianato, design e pezzi unici.
Tra le proposte:
- moda sostenibile
- gioielli handmade
- illustrazioni e poster
- home decor e vintage
- piante rare e terrarium
Un mercatino curato che valorizza creatività indipendente e produzioni non seriali.
Orari: 10:30 – 20:00
Roma Vegan Festival: tre giorni tra cibo e sostenibilità
Alla Città dell’Altra Economia si svolge il Roma Vegan Festival 2026, un grande evento dedicato a sostenibilità, alimentazione plant-based e stili di vita consapevoli.
Il festival propone:
- market con oltre 100 artigiani green
- street food vegano con più di 10 food corner
- talk, dibattiti e musica
- raccolte fondi per rifugi animali
Tra gli ospiti anche Irene Volpe, finalista di MasterChef Italia, protagonista dell’area food.
Un evento che unisce cibo, etica e comunità, sempre più centrale nella scena romana.
Ingresso gratuito
Orari:
- 12:00 – 02:00 (venerdì e sabato)
- 12:00 – 22:30 (domenica)
Mostre ed eventi culturali
Tra gli eventi principali spicca la mostra “Hokusai al Palazzo Bonaparte”, un viaggio nell’arte giapponese attraverso le opere del celebre maestro. Un’occasione perfetta per immergersi nella cultura orientale senza lasciare la città.
Sempre per gli amanti dell’arte, torna anche l’appuntamento con “100 Pittori Via Margutta”, uno degli eventi più iconici della scena artistica romana. Qui potrai passeggiare tra le opere di artisti contemporanei esposte all’aperto in una delle vie più suggestive della città.
Natura e relax all’aria aperta
Se preferisci una giornata più tranquilla, puoi approfittare dell’apertura primaverile del Roseto Comunale, un luogo perfetto per rilassarsi tra colori e profumi. È una delle esperienze più amate dai romani durante la bella stagione.
Iscriviti alla Newsletter Funweek Roma, è gratis! Ti suggeriremo gli eventi da non perdere a Roma, clicca qui>>