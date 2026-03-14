Se state pensando a cosa fare oggi a Roma, la capitale offre diversi appuntamenti tra cultura, mercati, degustazioni e iniziative all’aria aperta. Il tutto accompagnato da un clima tipicamente primaverile, ideale per trascorrere la giornata in giro per la città.

Il meteo di oggi a Roma

La giornata di oggi sarà caratterizzata da nuvolosità di passaggio, ma senza particolari criticità. Le temperature saranno piuttosto miti: la massima toccherà i 16°C intorno alle ore 13, mentre la minima è stata di 7°C alle 6 del mattino.

I venti saranno deboli da Nord al mattino, con intensità intorno agli 8 km/h. Nel pomeriggio diventeranno moderati da Sud, tra 18 e 28 km/h, mentre in serata soffieranno da Sud-Est tra 14 e 25 km/h.

L’intensità solare raggiungerà il picco verso le ore 12 con indice UV di 2.6 (circa 537 W/mq), mentre la qualità dell’aria è segnalata come accettabile. Insomma, condizioni perfette per uscire e godersi gli eventi della città.

Eventi da non perdere oggi a Roma

Vino naturale protagonista con Enotica 2026

Tra gli appuntamenti più attesi c’è Enotica 2026, la manifestazione dedicata al vino naturale e al cibo artigianale. L’evento riunisce produttori da tutta Italia e propone degustazioni, incontri e momenti musicali. Un’occasione ideale per scoprire etichette indipendenti e conoscere da vicino il lavoro dei vignaioli.

Vintage Market al San Paolo District

Per gli amanti dello stile retrò torna il Vintage Market Roma, ospitato negli spazi del San Paolo District.

Qui si possono trovare abiti vintage, artigianato, illustrazioni, design e vinili, oltre a street food e musica dal vivo. È uno degli eventi più frequentati dai giovani romani nel weekend.

Pranzo contadino al Mercato del Circo Massimo

Se cercate un’esperienza gastronomica genuina, oggi e domani torna il Pranzo contadino del weekend al Mercato Contadino del Circo Massimo.

Il mercato propone prodotti agricoli locali e piatti preparati con ingredienti stagionali: un vero viaggio nei sapori della campagna laziale, nel cuore della città.

TuliparkDay all’Outlet Valmontone

Per chi vuole fare una gita fuori porta, oggi è in programma il TuliparkDay Roma presso Valmontone Outlet.

L’evento celebra l’arrivo della primavera con campi di tulipani, installazioni floreali e attività fotografiche, perfette per una giornata colorata immersi nei fiori.

Degustazione gratuita di gelato “Mirtillo e Rosa Canina”

Alle 18:00 appuntamento goloso nelle due sedi di Gelato d’Essai per la degustazione gratuita del nuovo gusto “Mirtillo e Rosa Canina”, appena uscito dal mantecatore.

Il gelato unisce due ingredienti della tradizione montana:

mirtillo , frutto di bosco amatissimo in pasticceria e raccolto ancora oggi a mano;

, frutto di bosco amatissimo in pasticceria e raccolto ancora oggi a mano; rosa canina, una bacca rossa più difficile da lavorare ma ricca di aromi e storia.

Un incontro tra il “facile” e il “difficile” dei sentieri di montagna che diventa un gusto originale da assaggiare gratuitamente.

📍 Sedi della degustazione

Galleria Tor de Schiavi – Via Tor de Schiavi 295

Colli Aniene – Viale B. Bardanzellu 77

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