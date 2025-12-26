Cosa fare a Roma a Natale e Santo Stefano: tra aperture gratuite, concerti e mostre, la città diventa un palcoscenico diffuso tutto da vivere.

Non hai ancora idea di cosa fare a Santo Stefano a Roma? In questi giorni la Capitale si trasforma in un vero e proprio palcoscenico diffuso, nel quale sarà possibile muoversi tra arte e spiritualità, cultura e intrattenimento. Tante le aperture gratuite, diversi i concerti, imperdibili le mostre temporanee. La città offrirà tantissime occasioni preziosi che vi faranno vivere le feste senza il bisogno di doversi allontanare dai luoghi simbolo della Città Eterna. Ma quali opzioni ci offre?

Non ci resta che provare a scoprire il calendario – ricco e trasversale – di eventi imperdibili programmati per il 26 dicembre 2025!

Cosa fare a Romaa Santo Stefano? Cominciamo coi 100 Presepi in Vaticano

Torna anche quest’anno l’Esposizione Internazionale dei 100 Presepi, ospitata in Vaticano sotto il Colonnato del Bernini. Un percorso gratuito che riunisce opere provenienti da decine di Paesi, tra materiali insoliti e interpretazioni artistiche della Natività, visitabile ogni giorno fino all’Epifania.

Concerto di Santo Stefano all’Ara Coeli

Il 26 dicembre alle 11 la Basilica di Santa Maria in Ara Coeli ospita il tradizionale Concerto di Santo Stefano. “Le vie dei canti” è un viaggio musicale tra culture e linguaggi sonori, con un intreccio di voci e strumenti che trasforma lo spazio sacro in una grande piazza sonora, a ingresso gratuito.

Ultimi giorni di apertura gratuita di Palazzo San Felice

Santo Stefano coincide con una delle ultime occasioni per visitare gratuitamente Palazzo San Felice. Il percorso “Cultura in Cantiere” accompagna il pubblico dentro un edificio storico in piena trasformazione, tra archeologia, architettura e futuro culturale della città.

Amazing Grace Gospel Choir

Il pomeriggio del 26 dicembre la Cavea dell’Auditorium Parco della Musica si riempie di energia con il concerto gratuito dell’Amazing Grace Gospel Choir. Un’esibizione intensa e partecipata, che unisce spiritualità, ritmo e tradizione afro-americana.

Art Revive al The Wow Side – Shopping Centre

Tra le proposte più originali delle feste c’è Art Revive, un’esperienza immersiva gratuita ospitata al The Wow Side – Shopping Centre. Un percorso digitale che fa dialogare grandi artisti dell’Ottocento – come Van Gogh, Gustave Courbet, Johan Christian Dahl e Utagawa Hiroshige – trasformando il centro commerciale in uno spazio culturale accessibile e sorprendente.

Tombole, giochi e sfide tra i viali del Bioparco

Dal 26 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026 il Bioparco di Roma si trasforma in un luogo ancora più speciale, dove la magia del Natale incontra il mondo degli animali. Un ricco calendario di attività natalizie e appuntamenti dedicati alla Befana aspetta famiglie e bambini per vivere le feste all’aria aperta, tra gioco, scoperta e divertimento educativo.

Durante tutto il periodo festivo, ogni giornata sarà un’occasione per conoscere da vicino gli animali del parco, ascoltare storie e curiosità e partecipare a giochi coinvolgenti pensati su misura per i più piccoli.

A Santo Stefano, presso la Sala degli Elefanti, si svolgeranno due originali tombole speciali (ore 11.30 e 14.30): al posto dei numeri saranno estratti gli animali del Bioparco. I bambini, cartella alla mano, dovranno riconoscerli, rispondere a quiz e superare prove divertenti.

Cinecittà World, a Santo Stefano attrazioni e show

Prosegue il Natale di Cinecittà World. Il Parco divertimenti del Cinema e della TV di Roma resta aperto durante le feste, da Santo Stefano all’Epifania, con un’offerta ricca di attrazioni, show, magia e un Capodanno non-stop dalle 6pm alle 6am.

Il periodo delle feste si arricchisce con esperienze immersive e spettacoli a tema. Fino al 6 gennaio, la Christmas Street si imbianca con nevicate scenografiche. Sulla nuova Pista di Ghiaccio, si pattina come nei grandi classici cinematografici, ma si può anche volare sulla slitta di Santa Claus con la montagna russa virtuale I-Fly. Tra gli show, a regalare grandi emozioni ci pensa “La Notte che cambiò il Natale”, mentre le risate sono assicurate con “Elf-Express Lettere dal West”.

