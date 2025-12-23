Cosa fare a Roma a Natale e Santo Stefano: tra aperture gratuite, concerti e mostre, la città diventa un palcoscenico diffuso tutto da vivere.

Non hai ancora idea di cosa fare a Natale e a Santo Stefano a Roma? In questi due giorni, la Capitale si trasformerà in un vero e proprio palcoscenico diffuso, nel quale sarà possibile muoversi tra arte e spiritualità, cultura e intrattenimento. Tante le aperture gratuite, diversi i concerti, imperdibili le mostre temporanee. La città offrirà tantissime occasioni preziosi che vi faranno vivere le feste senza il bisogno di doversi allontanare dai luoghi simbolo della Città Eterna. Ma quali opzioni ci offre? Non ci resta che provare a scoprire il calendario – ricco e trasversale – di eventi imperdibili programmati per il 25 e il 26 dicembre 2025!

LEGGI ANCHE: Cent’anni di arte e città: la Galleria d’Arte Moderna si racconta

Cosa fare a Roma il a Natale e Santo Stefano? Cominciamo coi 100 Presepi in Vaticano

Torna anche quest’anno l’Esposizione Internazionale dei 100 Presepi, ospitata in Vaticano sotto il Colonnato del Bernini. Un percorso gratuito che riunisce opere provenienti da decine di Paesi, tra materiali insoliti e interpretazioni artistiche della Natività, visitabile ogni giorno fino all’Epifania.



Leggi anche: — Natale di Magie a 2 ore da Roma: dinosauri, draghi e luci nel borgo più illuminato del Lazio

Concerto di Santo Stefano all’Ara Coeli

Il 26 dicembre la Basilica di Santa Maria in Ara Coeli ospita il tradizionale Concerto di Santo Stefano. “Le vie dei canti” è un viaggio musicale tra culture e linguaggi sonori, con un intreccio di voci e strumenti che trasforma lo spazio sacro in una grande piazza sonora, a ingresso gratuito.

Ultimi giorni di apertura gratuita di Palazzo San Felice

Santo Stefano coincide con una delle ultime occasioni per visitare gratuitamente Palazzo San Felice. Il percorso “Cultura in Cantiere” accompagna il pubblico dentro un edificio storico in piena trasformazione, tra archeologia, architettura e futuro culturale della città.

Amazing Grace Gospel Choir

Il pomeriggio del 26 dicembre la Cavea dell’Auditorium Parco della Musica si riempie di energia con il concerto gratuito dell’Amazing Grace Gospel Choir. Un’esibizione intensa e partecipata, che unisce spiritualità, ritmo e tradizione afro-americana.

Art Revive al The Wow Side – Shopping Centre

Tra le proposte più originali delle feste c’è Art Revive, un’esperienza immersiva gratuita ospitata al The Wow Side – Shopping Centre. Un percorso digitale che fa dialogare grandi artisti dell’Ottocento – come Van Gogh, Gustave Courbet, Johan Christian Dahl e Utagawa Hiroshige – trasformando il centro commerciale in uno spazio culturale accessibile e sorprendente.

Photo Credits: Shutterstock