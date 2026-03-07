Weekend ricco di appuntamenti nella capitale. Sabato 7 marzo 2026 Roma offre eventi per tutti i gusti: fiere, mostre, spettacoli teatrali, mercatini creativi e attività culturali distribuite in diversi quartieri della città. Ecco alcuni degli appuntamenti principali in programma oggi.

Motori e grandi eventi

Tra gli eventi più attesi del weekend c’è Motodays 2026, in corso alla Fiera di Roma fino all’8 marzo. La manifestazione è uno dei più importanti appuntamenti italiani dedicati al mondo delle due ruote, con esposizioni di brand internazionali, test ride e spettacoli per appassionati di moto.

Mercatini creativi e artigianato

Per chi ama l’artigianato e il design indipendente torna Ficus al Massimo, ospitato al Garum – Museo della Cucina a pochi passi dal Circo Massimo. L’evento riunisce designer, artigiani e piccoli brand provenienti da tutta Italia con oggetti unici, abbigliamento e prodotti handmade.

Mostre e arte

Tra le esposizioni visitabili oggi spicca la mostra dedicata al celebre fotografo francese Robert Doisneau al Museo del Genio, che presenta oltre 140 scatti iconici del maestro della fotografia umanista. L’esposizione racconta scene di vita quotidiana del Novecento europeo e include immagini celebri come Il bacio dell’Hôtel de Ville.

Sempre tra le mostre visitabili oggi a Roma ci sono “Animalier”, dedicata all’arte contemporanea ispirata al mondo animale, e “Mirrored Fiction”, progetto espositivo che esplora il rapporto tra realtà e immaginazione.

Da segnalare anche la mostra gratuita “Omaggio a Carlo Maratti” a Palazzo Sciarra Colonna, dedicata al grande pittore barocco romano.

Teatro e spettacoli

Tra gli spettacoli in scena oggi a Roma c’è “Figlio di Famiglia”, al Teatro delle Muse, una commedia che affronta con ironia e riflessione temi sociali e familiari contemporanei.

Al Teatro Prati va invece in scena “Cani e Gatti”, classico della tradizione teatrale di Eduardo Scarpetta, riproposto tra comicità e tradizione.

Esperienze e attività per il tempo libero

Tra gli appuntamenti più originali segnalati oggi c’è “Art Revive”, un’esperienza digitale immersiva gratuita dedicata all’arte e alla tecnologia.

Per famiglie e bambini prosegue anche lo spettacolo itinerante Circo Incanto, con numeri acrobatici e performance artistiche.

Infine, il Planetario di Roma propone il suo programma di spettacoli dedicati all’astronomia e alla scoperta del cosmo.

Eventi enogastronomici

Sempre oggi si svolge anche la festa inaugurale “Naturalmente Selvaggi!”, evento che anticipa la fiera del vino naturale Vini Selvaggi 2026 al San Paolo District, con degustazioni, musica e incontri con vignaioli indipendenti.