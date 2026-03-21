Sabato 21 e domenica 22 marzo 2026 Roma offre un calendario variegato che spazia tra cultura, spettacoli, musica, food ed eventi all’aperto, approfittando dell’arrivo della primavera.

Tra gli eventi più attesi c’è il ritorno delle Giornate FAI di Primavera, che permettono di scoprire luoghi storici e spazi solitamente chiusi al pubblico. Un’occasione per visitare palazzi, siti culturali e ambienti poco conosciuti della Capitale, con aperture straordinarie diffuse in tutta la città.

Sempre sul fronte culturale, prosegue alla Galleria Borghese la mostra dedicata a Giovan Francesco Penni e alla bottega di Raffaello, un percorso che racconta la storia artistica del Cinquecento attraverso opere e ricostruzioni.

All’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone si svolge la rassegna “Libri Come”, dedicata quest’anno al tema della democrazia, con incontri e dialoghi tra scrittori, intellettuali e artisti.

Per chi ama il teatro, sono diversi gli spettacoli in scena. Al Teatro Argentina va in scena “Furore” con Massimo Popolizio, mentre al Teatro Manzoni si avvia alla chiusura lo spettacolo dedicato a Marilyn Monroe. Al Teatro dell’Opera di Roma prosegue il “Trittico Contemporaneo”, con tre coreografie di danza internazionale.

Non manca la musica: domenica il Palazzo dello Sport ospita il concerto del rapper Ernia, mentre il Roma Film Music Festival si chiude con gli ultimi appuntamenti dedicati alle colonne sonore e al rapporto tra cinema e musica.

Il weekend è anche all’insegna degli eventi diffusi sul territorio. Torna Romadiffusa, che per questa edizione accende i riflettori sul quartiere San Lorenzo, trasformandolo in un laboratorio creativo a cielo aperto con open studio, mostre, performance e visite guidate tra studi d’artista e spazi indipendenti.

Per chi preferisce stare all’aperto, il Parco Nemorense ospita due giornate dedicate alla primavera tra yoga, laboratori e attività per famiglie, mentre all’interno del 692 Secret Garden si svolge l’Hippie Market, tra artigianato, vintage e street food.

Ampio spazio anche al cibo. A Eataly Roma Ostiense prende il via l’Amatriciana & Carbonara Festival, un evento dedicato a due grandi classici della cucina romana, con piatti tradizionali e reinterpretazioni creative, accompagnati da musica e dj set.

Nel quartiere Torresina, invece, il TTS Street Food Tour trasforma l’area in un grande villaggio gastronomico con cucine italiane e internazionali.

Infine, tra gli eventi più partecipati del weekend c’è la Maratona di Roma, in programma domenica, con un ricco calendario che include anche la Fun Run del sabato e attività aperte a tutti al Circo Massimo.

Nel complesso, quello del 21 e 22 marzo è un fine settimana che riflette tutta la varietà dell’offerta romana: tra cultura, spettacolo, sport e buon cibo, le occasioni per uscire e vivere la città non mancano.