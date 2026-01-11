Cosa fare a Roma durante il mese di gennaio? La risposta è semplicissima: una passeggiata invernale in grado di riconnetterci alla città e alla natura.

Siamo a gennaio, ovvero nel mese ideale per scoprire una Roma diversa, lontana dal rumore e dai flussi turistici più intensi, ma se vi state chiedendo cosa fare in questo periodo, abbiamo la risposta pronta. Le temperature più rigide invitano a rallentare il passo e a cercare luoghi capaci di offrire quiete, verde e memoria. Tra viali alberati, giardini storici e scorci poco battuti, una passeggiata invernale può diventare un’esperienza intima, quasi sospesa nel tempo, nel corso della quale la città si fa pronta a mostrare il suo volto più raccolto e autentico, fatto di silenzi, natura e stratificazioni storiche.

Cosa fare a Roma a gennaio? Perché non una passeggiata a Villa Sciarra: un giardino nascosto ai piedi del Gianicolo

Tra Trastevere, Monteverde e il Gianicolo si apre Villa Sciarra, uno dei parchi più affascinanti e meno affollati di Roma. Con i suoi circa sette ettari, il giardino offre a tutti i suoi visitatori un raro connubio tra natura e architettura: viali sterrati, siepi scolpite, fontane e sculture di ispirazione mitologica che emergono in un contesto elegante e raccolto.

In inverno, quando la vegetazione si fa più essenziale e la luce è più morbida, il parco è in grado di restituire un senso di intimità che non può che amplificare il piacere della passeggiata. Le statue di fauni, ninfe e divinità classiche sembrano venir fuori dal verde con maggiore forza evocativa, mentre il silenzio rende l’esperienza quasi meditativa.

Camminare a Villa Sciarra significa anche passare attraverso secoli di storia. L’area era frequentata già in età antica, sede di culti arcaici e parte degli Horti Caesaris, per poi trasformarsi nei secoli in una residenza nobiliare e, infine, in parco pubblico grazie alla donazione dei coniugi Wurts.

E ancora oggi, a gennaio, lontano dalla folla, il giardino diventa uno spazio ideale per riconnettersi con una Roma più silenziosa e riflessiva, nella quale la storia non è solo da osservare, ma da attraversare passo dopo passo.

Photo Credits: Shutterstock