L’Aniene Festival continua ad animare l’estate romana e accoglie agosto con un programma ricchissimo di appuntamenti a ingresso gratuito. Ogni giorno, anche a Ferragosto, il Parco Nomentano si trasformerà in un crocevia di generazioni, linguaggi e visioni, tra contaminazioni artistiche e musica dal vivo, confermandosi punto di riferimento per cittadini e turisti che cercano intrattenimento culturale nella Capitale.

Quali sono gli appuntamenti da non perdere?

CONCERTI, MUSICA LIVE E BALLI

● Nell’ambito della rassegna Female Friday Live l’8 agosto va in scena Libera, uno spettacolo chitarra e voce di e con Cecilia Lavatore e Marta La Noce. Un viaggio tra storie di donne che hanno sfidato i venti contrari, testimoniando verità scomode e resistendo con coraggio. Voci ribelli e tenaci, da Yusra Mardini a Luciana Romoli, da Lea Garofalo a Franca Rame, in un concerto narrativo che intreccia monologhi intensi e musica dal vivo. A cogliere il loro testimone, a Ferragosto, ci saràla giovane artista salernitana Chiarè che porterà sul palco dell’Aniene Festival un tributo a Pino Daniele tra soul, radici napoletane e canzoni immortali. Il 22 agosto salirà invece sul palco dell’Aniene Festival Agnese Valle, cantautrice e clarinettista romana che ha già ottenuto importanti riconoscimenti tra cui il Premio Panseri nel 2018 e il Premio della Critica al Bianca d’Aponte nel 2017. Il suo singolo Come la punta del mio dito è inoltre arrivato, nel 2018, nella cinquina della Targa Tenco.

Gli appuntamenti di Female Friday Live termineranno con il Closing Party del 29 agosto, un gran finale tutto al femminile per celebrare la musica come spazio di libertà, energia e condivisione, tra live set e ospiti.

● Il 10 agosto, The Love Gamblers special guest Curtis Salgado saranno tra i grandi protagonisti attesi per la rassegna Concerti in Pista. Con la loro energia travolgente faranno ballare il pubblico al ritmo del miglior blues americano.

● Andrea Rinaldi e Luca Venitucci saranno ospiti della rassegna Scena Madre, il 12 agosto, per portare in scena “Trasformativa: un’esperienza sonora”. Un progetto che nasce dalle sponde del fiume che la ospita e si fa ponte: ponte tra mondi sonori, immaginari e visioni. In scena, i due artisti intrecciano identità e linguaggi per dare forma a un dialogo musicale in continuo divenire, capace di suggerire nuove prospettive e un approccio condiviso e trasformativo alla realtà che viviamo.

TEATRO, TALK E INCONTRI LETTERARI

Golden Record, rassegna dedicata a suoni, parole e immagini che guardano al futuro a cura di Christian Raimo e Giorgia Vaccari, ospiterà il 19 e il 26 agosto due incontri che hanno in comune l’evoluzione di nuovi linguaggi:

● 19 agosto, il giornalista e scrittore Stefano Nazzi porterà sul palco “Grammar Nazzi”,insieme alla scrittrice e traduttrice Gaja Cenciarelli, per raccontare come nasce – e si scrive – il podcast più popolare d’Italia. Un’occasione per scoprire i meccanismi dietro una narrazione che ha fatto scuola: un modo di raccontare la cronaca nera senza morbosità né giudizi, diventato modello e oggetto di studio.

● Il 26 agosto, invece, spazio alla cultura pop e al pensiero critico con Processo ai meme: protagonisti madonnafreeeda – tra le pagine più irriverenti e intelligenti del web – e Gabriele Marino, semiologo e ricercatore presso l’Università di Torino che si occupa di viralità e meme dal 2013. Un incontro che attraversa con ironia e profondità il rapporto tra comicità, politica e linguaggio digitale interrogandosi sul meme come forma espressiva della contemporaneità.

Ma non finisce qui. Sotto le stelle del Parco Nomentano ce n’è per tutti i gusti e, oltre a musica, balli come tango, bachata e salsa, talk, incontri e spettacoli, ogni giorno, fino al 29 agosto ci saranno anche esposizioni artistiche, un mercatino con spazi dedicati all’artigianato e al vintage e numerose attività sportive per tutte le età. L’esperienza offerta dall’Aniene Festival è arricchita anche da un’area food & drink con una selezione di proposte di ristorazione per tutti i gusti e un’area giochi attrezzata con ping-pong, calcio balilla, campo da bocce, giochi da tavolo e uno spazio giochi per bambini e numerose attività all’aria aperta pensate per tutta la famiglia.

Tutte le attività sono a INGRESSO GRATUITO. Maggiori informazioni e aggiornamenti sul programma sono disponibili sul sito web di Aniene Festival o sui canali social.

Aniene Festival

Dal 1° giugno al 29 agosto

Tutti i giorni dalle 18.00 alle 02.00

Parco Nomentano

Sito web: www.anienefestival.it