Un corridoio nascosto dei Musei Vaticani ti fa viaggiare per tutta l’Italia in un lampo, tra affreschi mozzafiato e dettagli che sembrano vivi.

I Musei Vaticani sono tra le mete più celebri al mondo, ma non tutti sanno che al loro interno si nasconde un corridoio capace di regalare un viaggio sorprendente che, in pochi passi, vi farà attraversare chilometri di coste, montagne e città, facendovi immergere in una rappresentazione dell’Italia in grado di avvolgere lo sguardo e stimolare la vostra curiosità. Ogni affresco svela dettagli minuziosi, colori intensi e una prospettiva che farà sentire ogni visitatore come se stesse sorvolando la penisola. In un lampo si passa dalle Alpi alla Sicilia, vivendo un’esperienza visiva e storica che trasporta indietro di secoli, pur restando comodamente all’interno delle mura vaticane. Scopriamola insieme nel nostro nuovo video!

Photo Credits: Shutterstock