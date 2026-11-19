Roma si prepara a rendere omaggio a Corrado Augias, scomparso questa mattina all’età di 91 anni. La camera ardente sarà allestita sabato 21 novembre nella Protomoteca del Campidoglio, aperta al pubblico dalle 10 alle 18.

La città di Roma saluta Corrado Augias. Il giornalista, scrittore e volto storico del panorama culturale e televisivo italiano si è spento questa mattina nella Capitale, all’età di 91 anni. Per ricordarne la figura e il contributo alla cultura e al dibattito pubblico, l’Assemblea capitolina ha osservato un minuto di silenzio.

Un omaggio istituzionale che anticipa quello della città: sabato 21 novembre sarà infatti possibile dare l’ultimo saluto ad Augias nella camera ardente allestita in Campidoglio.

Camera ardente Corrado Augias: data, orari e dove si trova

La camera ardente sarà allestita sabato 21 novembre 2026 nella Protomoteca del Campidoglio, uno degli spazi istituzionali più rappresentativi della città.

Sarà aperta dalle ore 10 alle 18, offrendo ai cittadini, agli amici, ai colleghi e a quanti hanno seguito il suo lungo percorso professionale la possibilità di rendergli omaggio.

Ecco tutte le informazioni per partecipare:

Data: sabato 21 novembre 2026

sabato 21 novembre 2026 Luogo: Protomoteca del Campidoglio, Roma

Protomoteca del Campidoglio, Roma Orario: dalle 10:00 alle 18:00

Il ricordo del sindaco Roberto Gualtieri

Anche il sindaco di Roma Roberto Gualtieri ha voluto ricordare Augias, sottolineando il valore del suo lavoro e il legame con la città.

«Voce autorevole e libera», lo ha definito il primo cittadino, ricordando come il giornalista abbia contribuito ad arricchire il dibattito pubblico e la vita culturale italiana.

Nel suo messaggio Gualtieri ha evid