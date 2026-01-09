Roma si prepara ad accogliere un appuntamento di rilievo assoluto per il mondo del vino: Convivium Renaissance, l’evento internazionale dedicato al vino biodinamico, arriva per la prima volta nella Capitale lunedì 19 gennaio 2026, negli spazi suggestivi del Garum – Museo della Cucina, a due passi dal Circo Massimo.

Un debutto atteso, che segna un momento importante per la scena enologica italiana e internazionale, portando a Roma la visione di Renaissance des Appellations, l’organizzazione fondata da Nicolas Joly, pioniere e riferimento assoluto della viticoltura biodinamica in Europa.

Dalle 12:00 alle 19:00, Convivium Renaissance riunirà sessanta vignaioli provenienti da tutto il mondo, insieme a professionisti del settore e operatori HoReCa, in una giornata di confronto, degustazione e dialogo. Un vero e proprio convivio contemporaneo, dove il vino diventa strumento di racconto, espressione viva del territorio e sintesi di un approccio agricolo rispettoso dei cicli naturali.

A curare l’organizzazione dell’evento sono Lorenzo Macinanti e Giulia Arimattei di Vini Selvaggi e Solovino, due realtà che da anni rappresentano un punto di riferimento nella diffusione di una cultura del vino fondata su autenticità, artigianalità e sostenibilità. Il loro lavoro trova in Convivium Renaissance una naturale estensione: uno spazio di incontro per chi crede in un vino libero da standardizzazioni e compromessi.

Fondata da Nicolas Joly, Renaissance des Appellations nasce con l’obiettivo di tutelare l’integrità del vino e la sua capacità di esprimere in modo autentico il luogo da cui proviene. I produttori che ne fanno parte seguono disciplinari rigorosi, basati su pratiche biodinamiche, interventi minimi in vigna e in cantina e un profondo rispetto dell’equilibrio naturale.

Nel tempo, l’associazione è diventata un riferimento internazionale per chi promuove un approccio etico alla viticoltura, favorendo il dialogo tra vignaioli, la divulgazione scientifica e una maggiore consapevolezza del pubblico. Convivium Renaissance rappresenta una delle sue espressioni più significative: un luogo in cui storia, metodo e sensibilità si intrecciano per raccontare cosa significa oggi produrre vino in modo responsabile.

Gli appuntamenti OFF: il Convivium si diffonde in città

A rendere ancora più speciale l’arrivo di Convivium Renaissance a Roma è il ricco calendario di appuntamenti OFF, aperti al pubblico, che animeranno la città da sabato 17 a lunedì 19 gennaio. Degustazioni, pranzi e cene informali trasformeranno alcuni dei locali più amati della Capitale in luoghi di incontro diretto tra vignaioli e appassionati.

Gli eventi OFF toccheranno Solovino, Vigneto, Il Sorpasso, Peccati, Retrobottega e La Latteria Trastevere sabato 17 gennaio; Lento e Vinificio domenica 18; per concludersi lunedì 19 gennaio da Santo Palato. Un’occasione unica per avvicinarsi al mondo della biodinamica in modo spontaneo e conviviale, vivendo il vino come esperienza culturale e sociale.

Informazioni utili

L’evento Convivium Renaissance del 19 gennaio presso il Garum è riservato agli operatori HoReCa. La partecipazione è gratuita, con un massimo di due accrediti per attività, previa registrazione e conferma via email.

Accrediti: https://renaissance-italia.it/convivium-renaissance/

Tutti gli appuntamenti OFF sono aperti al pubblico. Per orari, modalità di partecipazione e formule (degustazioni, pranzi o cene) è necessario contattare direttamente i singoli locali.