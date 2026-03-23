Il 26 marzo notte magica: a Roma arriva la congiunzione Luna-Giove. Uno spettacolo celeste visibile anche a occhio nudo.

È in arrivo una notte magica, nella quale il cielo sembra essere pronto a mettersi in scena, regalando uno spettacolo raro e affascinante. Il 26 marzo sarà una di quelle occasioni in cui vale la pena alzare lo sguardo e lasciarsi sorprendere. Tra pianeti luminosi e giochi di luce celeste, l’evento promette di catturare l’attenzione anche degli osservatori meno esperti, offrendo un momento suggestivo visibile anche dalla città. A Roma sta per arrivare una “notte delle stelle” che ci offrirà anche un altro spettacolo celeste: la congiunzione tra la Luna e Giove!

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Il “bacio” tra Luna e Giove: cosa accadrà nel cielo di Roma il 26 marzo

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. La sera del 26 marzo, subito dopo il tramonto, il cielo offrirà una spettacolare congiunzione tra la Luna e Giove, definita poeticamente un “bacio tra le stelle”.

La Luna, poco oltre il Primo Quarto, si troverà tra le stelle Castore e Polluce della costellazione dei Gemelli, con Giove ben visibile accanto. Si tratta di una configurazione particolarmente luminosa e facilmente osservabile anche a occhio nudo, senza strumenti.

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Come osservare lo spettacolo della congiunzione celeste anche nei cieli della Capitale

Anche da Roma sarà possibile godersi l’evento, a patto che il cielo sia sereno. Tuttavia, per apprezzare al meglio la congiunzione, è consigliabile allontanarsi dalle fonti di inquinamento luminoso, come il centro cittadino, e muoversi verso aree meno densamente abitate.

Un ottimo compromesso è offerto da parcheggi, terrazze o zone periferiche, chepossono offrire condizioni migliori. L’appuntamento ideale è intorno alle 21, quando gli astri saranno ben visibili. Un’occasione perfetta per una serata diversa, tra scienza e meraviglia, con gli occhi puntati verso il cielo.

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