Come funziona l’elezione del Papa? Sul tetto della Cappella Sistina viene montato il comignolo che annuncerà al mondo il nuovo Papa

Quando comincia il Conclave?

Il Conclave per l’elezione del nuovo Papa inizierà martedì 7 maggio 2025, come previsto dalla normativa vaticana che stabilisce tempi precisi per l’avvio dell’assemblea dei cardinali elettori. Prima dell’inizio del Conclave si tengono infatti i tradizionali nove giorni di celebrazioni eucaristiche (novemdiales) in suffragio del Pontefice defunto. Conclusi questi riti, i cardinali si riuniranno nella Cappella Sistina per dare inizio alle votazioni che porteranno all’elezione del nuovo Romano Pontefice.

Elezione Papa regole: come e quando avviene

L’elezione del Papa avviene tramite il Conclave, un’assemblea di cardinali che viene convocata per eleggere un nuovo pontefice in caso di vacanza della Sede Apostolica, morte o dimissioni del Papa. nella Costituzione Apostolica di Papa Giovanni Paolo II del 1996 “Universi Dominici Gregis” sono stabilite delle regole e normative canoniche.

Per prima cosa viene convocato il Conclave. Per morte avvenuta, l’assemblea deve essere convocato entro 15-20 giorni dalla morte del Papa. I cardinali elettori devono essere convocati a Roma. I partecipanti all’elezione sono i cardinali che non hanno ancora compiuto 80 anni al momento della morte del Papa o delle sue dimissioni. Il numero massimo di elettori è di 120.

LEGGI ANCHE:– Chi potrebbe succedere a Papa Francesco?



Per l’elezione è necessaria una maggioranza qualificata di due terzi dei cardinali elettori. Dopo la 33esima votazione senza successo si passerà al ballottaggio fra i due cardinali che avranno ricevuto il maggior numero di voti nell’ultimo scrutinio. Anche in questo caso è necessaria una maggioranza di due terzi. I due cardinali rimasti nella lista non potranno partecipare attivamente al voto.

I requisiti per essere letto sono ufficialmente tre: essere maschio, battezzato, non sposato.

Comunicare il nuovo Pontefice

Non è consentito, fino a nuova indicazione, riferire all’esterno del Conclave l’avvenuta elezione. Essa, infatti, avviene solo tramite il fumo dalla stufa posta nel cortile della Cappella Sistina, che segnala i risultati degli scrutini.

Il fumo bianco sta a significare che il nuovo Papa è stato eletto. Il fumo nero, invece, indica che non è stato raggiunto un accordo, quindi non è stato eletto nessun Papa.

In caso di stallo, l’assemblea può fare riferimento alle modalità straordinarie come la riduzione del quorum così da cercare una soluzione.

FOTO: SHUTTERSTOCK

Iscriviti alla Newsletter Funweek Roma, è gratis! Ti suggeriremo gli eventi da non perdere a Roma, clicca qui>>