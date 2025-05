In attesa del Conclave è stato realizzato l’abito papale in tre misure diverse: cosa dobbiamo aspettarci dopo l’elezione

Il 7 maggio 2025 inizierà il Conclave: i cardinali si chiuderanno nella Cappella Sistina per l’elezione del nuovo papa per cui serve la maggioranza dei due terzi. Avranno luogo quattro votazioni al giorno, due al mattino e due al pomeriggio, e due fumate nell’arco della giornata, una intorno alle 12 e una verso le 19. Nell’attesa di conoscere chi sarà l’eletto, le fonti più vicine al Vaticano fanno sapere che sono stati realizzati più di un abito papale. Cresce la curiosità di sapere cosa succedere in seguito all’elezione.

Conclave, perché sono stati realizzate tre tagli dell’abito papale

Quando parliamo di Conclave e di elezione del papa stiamo facendo riferimento ad un evento storico importante a cui si collega anche la vestizione intesa proprio come rito. Pertanto, è fondamentale che venga preparato e studiato nei minimi dettagli: l’abito papale per il nuovo pontefice viene sempre realizzato in tre diverse misure, poiché non si conosce in anticipo chi sarà l’eletto.

Elezione del papa, cosa bisogna sapere

Una volta terminato il Conclave, il cardinale eletto deve dire se accetta o no l’incarico di diventare papa. In caso affermativo avverrà la fumata bianca. Sarà il decano, ovvero il cardinale più anziano del collegio a fare la domanda di rito che sarà posta in latino.

Qualora il papa eletto accetti l’incarico, deve anche comunicare il nome da lui scelto. In quel momento oltre alla fumata bianca, le sei campane di San Pietro suonano a festa. Non solo, il nuovo pontefice si dirige nella stanza delle lacrime, la sagrestia della Cappella Sistina, dove avviene il rito della vestizione.

Infine, il nuovo papa si mostra ai cardinali che lo attendono e la seduta termina con il canto del Te Deum. Poi, dalla loggia centrale della Basilica di San Pietro avviene l’annuncio ai fedeli: habemus papa.

FOTO: SHUTTERSTOCK