Roma è in fermento per l’inizio del Conclave, il sacro processo che porterà all’elezione del nuovo Pontefice. Oggi, mercoledì 7 maggio, la giornata che segna l’avvio ufficiale si è aperta con un momento di profonda spiritualità. Alle ore 10:00, tutti i cardinali si sono riuniti nella maestosa Basilica di San Pietro per partecipare alla messa votiva “Pro Eligendo Romano Pontifice”, un’invocazione allo Spirito Santo affinché illumini i loro cuori e le loro decisioni nella scelta del successore di Pietro.

Leggi anche: — Michelangelo ‘oscurato’ per il Conclave: 10 cose che non ti aspetti sull’elezione del Papa

Il momento culminante del pomeriggio segnerà l’ingresso nel vivo del Conclave. I cardinali si riuniranno inizialmente nella Cappella Paolina del Palazzo Apostolico. Da lì, in un solenne corteo, si trasferiranno nella Cappella Sistina, il luogo iconico che farà da sfondo alle votazioni.

Una volta varcata la soglia della Cappella Sistina, i cardinali elettori presteranno un giuramento solenne sulla Bibbia. Con questa promessa, si impegneranno a mantenere il più stretto segreto su tutto ciò che accadrà all’interno delle mura vaticane durante il Conclave, proteggendo la riservatezza del processo decisionale.

L’attesa per il primo segnale al mondo esterno non si farà attendere a lungo. Già nella giornata odierna è prevista una prima votazione, che si terrà nel pomeriggio. I fedeli e i media di tutto il mondo rivolgeranno i loro sguardi al tradizionale camino di San Pietro intorno alle ore 19:00.

È questo l’orario previsto per la prima fumata. Se dal comignolo si leverà un denso fumo nero, sarà il segnale inequivocabile che la prima votazione non ha prodotto l’esito sperato e che l’elezione del nuovo Pontefice non è ancora avvenuta. Al contrario, una fumata bianca, accompagnata dal suono festoso delle campane di San Pietro, annuncerà al mondo l’avvenuta elezione del nuovo Papa.

Dunque, l’appuntamento cruciale per la prima votazione è fissato per le ore 16:30 all’interno della Cappella Sistina. Il mondo attende con trepidazione il responso del primo scrutinio, con gli occhi puntati sul camino di San Pietro intorno alle ore 19:00, nella speranza di assistere all’annuncio del nuovo capo della Chiesa Cattolica. La giornata di oggi segna l’inizio di un momento storico per la fede cristiana.