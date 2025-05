Dopo la prima fumata nera, arrivata ieri in ritardo le aspettative, a partire da oggi giovedì 8 maggio, il Conclave prevede quattro scrutini al giorno: due al mattino e due nel pomeriggio.

Se, dopo 33 o 34 votazioni, non si sarà ancora giunti a un accordo, si procederà con un ballottaggio tra i due cardinali che hanno ottenuto più voti nell’ultima votazione. Anche in questo caso, per eleggere il Papa, sarà necessario ottenere una maggioranza di due terzi.

Orari delle fumate

Il Vaticano ha comunicato gli orari in cui si potranno vedere le fumate nei prossimi giorni:

Mattina: intorno alle 10:30 (solo in caso di fumata bianca) oppure alle 12:00.

Pomeriggio: verso le 17:30 (se bianca) o attorno alle 19:00.

Se l’elezione dovesse concludersi positivamente, la fumata bianca verrà emessa non necessariamente al termine della sessione, ma anche in anticipo. Di norma, però, sono previste due fumate al giorno: una alla fine della mattinata e una in serata. Tuttavia, non si escludono ritardi, come accaduto ieri, quando la fumata è arrivata due ore oltre l’orario previsto delle 19:00.

