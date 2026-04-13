Concertone Primo Maggio 2026 a Roma: a San Giovanni tornano i Litfiba storici, attesa reunion per migliaia di fan e appassionati di rock.

Il Concertone del Primo Maggio 2026 a Roma si prepara a riaccendere i riflettori su Piazza San Giovanni, confermandosi ancora una volta come uno degli appuntamenti musicali più attesi e partecipati dell’anno: un evento simbolo, in grado di unire musica e temi sociali, che ogni anno richiama migliaia di persone e che sul palco, tra gli artisti protagonisti, ha già visto l’annuncio del ritorno dei Litfiba nella loro formazione storica. Una reunion che promette di catalizzare l’attenzione del pubblico e degli appassionati di rock italiano.

Il ritorno dei Litfiba storici per celebrare “17 Re” al Concertone del Primo Maggio 2026 a Roma

L’edizione 2026 del Concertone del Primo Maggio a Roma ha visto confermati i primi nomi: i Litfiba nella formazione originale degli anni ’80, con Piero Pelù, Ghigo Renzulli, Antonio Aiazzi e Gianni Maroccolo.

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Un ritorno simbolico e potente, pensato per celebrare i quarant’anni di “17 Re”, album del 1986 considerato una pietra miliare del rock italiano e senza dubbio il più amato tra i fan della band fiorentina. Il concerto rappresenterà anche un’anteprima del tour estivo dedicato proprio a questo disco, segnando una reunion dall’enorme valore storico e musicale.

Il Concertone 2026, promosso come ogni anno da CGIL, CISL e UIL e organizzato da iCompany, sarà dedicato al tema del “lavoro dignitoso” nell’era dell’intelligenza artificiale. Come da tradizione, l’evento sarà a ingresso libero e trasmesso in diretta su Rai 3, Rai Radio 2 e RaiPlay.

Accanto ai grandi nomi come quelli dei Litfiba, tanto spazio sarà dato anche ai giovani talenti grazie al contest 1MNEXT, che porterà sul palco nuovi artisti emergenti, mantenendo viva la vocazione del Concertone come punto d’incontro tra generazioni e linguaggi musicali diversi.

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